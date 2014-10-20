Norsk vinner av internasjonal pianokonkurranse

Denne helgen vant Joachim Carr (26), som var eneste norske deltaker i finalen, Edvard Grieg Internasjonale Pianokonkurranse.

Craig fremførte Schumanns Klaverkonsert i a-moll, og vant ikke bare juryens førstepris på 30 000 euro. Også publikumsprisen på 1000 euro, som ble avgjort via en internasjonal sms-avstemning og orkesterets pris på 1000 euro, som musikerne fra Bergen Filharmoniske Orkester deler ut, tilfalt pianisten fra Bergen.

I førstepremiepotten ligger også konsertoppdrag og avtale om CD-utgivelse. Joachim Carr får spille inn en CD-plate på selskapet NAXOS, en solokonsert under Ruhr pianofestival i juni 2015 og en solokonsert i Universitetets Aula i Oslo våren 2015. Han kommer også tilbake til Troldhaugen neste sommer hvor han skal holde konserter en hel uke.

Arseny Tarasevich-Nikolaev (21) fra Russland mottok andreprisen på 20 000 euro, mens Peter Friis Johansson (31) fra Danmark fikk tredjeprisen på 10 000 euro.

Prisene ble delt ut av formann i juryen, Einar Steen-Nøkleberg og Sigurd Sandmo, direktør ved Edvard Grieg Museum Troldhaugen.

Internasjonal jury

I konkurransejuryen sitter internasjonalt anerkjente pianster: Leif Ove Andsnes (Norge), Jens Harald Bratlie (Norge), Ya-Fei Chuang (Taiwan), Dominique Merlet (Frankrike), Marianna Shirinyan (Armenia), Oxana Yablonskaya (Russland) og juryformann Einar-Steen-Nøkleberg (Norge).

Edvard Grieg Internasjonale Pianokonkurranse ble i år arrangert i Bergen av Edvard Grieg Museum Troldhaugen for andre gang. Konkurransen startet på Troldhaugen søndag 12. oktober og har hatt daglige runder frem til semifinalen torsdag 16. oktober.

Konkurransen har vært direkteoverført via streaming, og rundt 3000 unike brukere fra 65 land har fulgt konkurransen live via nettjenesten.