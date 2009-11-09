Kunstmusikk

Jeg tok min nyrytmiske..

Publisert
09.11.2009
Skrevet av
Glenn Erik Haugland

INNLEGG: Styret for Bergens konsertserie for ny musikk, Avgarde, vil ha plass til både Ny Musikk og Avgarde i Kulturrådets arrangørstøtteordning. Støtten er i utgangspunktet myntet på rytmisk musikk.

Bergens konsertserie for ny musikk, Avgarde, er henrykt over at Øyvind Torvund og Ny Musikk Oslo har tatt opp idéen om en konsertserie for det eksperimentelle musikkfeltet. (Jmf Ballade 4.11.09) Sammen står vi sterkere, ikke minst i arbeidet for å utvikle Kulturrådets arrangørstøtte til også å gjelde flere musikkgenre enn det rytmiske.

(Da en ny støtteordning øremerket for arrangørene ble lansert under by:Larm tidlig i 2009, som en del av en større omlegging av musikkstøtten, uttrykte Ny Musikk bekymring for å falle utenfor, siden ordningen skulle gå til rytmisk musikk. Ny Musikk er medlem av Samstemt, som samler organisasjoner innen det såkalte rytmiske feltet. Red. anm)

Avgarde har i over 3 år fungert som et møtested der det nyeste innen kunstmusikken, improviasasjonsmusikken, elektronika, lydkunst, med mer har blitt eksponert for et øldrikkende publikum på selveste lørdagskveldene i USF Verftets mulm og mørke. Konseptet har vist seg levedyktig og skapt en arena for publikum, musikere og komponister som er etterspurt.

Siden Kulturrådet mangler finansieringsordninger for arenaer som Avgarde, er vi heldige som har Bergen kommune som ser på samtidskunstfeltet som en satsningsområde. Men grunnfinansieringen er fortsatt mangelfull, noe som skyldes at Kulturrådet fortsatt fører en musikkpolitikk som favoriserer det rytmiske. Som en konsekvens av denne merkverdige politikken har Avgarde gjort en varetelling over antall innslag som kan sies å være rytmiske og kommet frem til at vi uten problem kan gi konsertserien et navn som er mer kulturpolitisk korrekt. Fra og med nå heter vår virile konsertserie:

Avgarde – Bergens konsertserie for nyrytmisk musikk.

6.11.09

Styret i Avgarde

Flere saker

Helge Deathprod Sten

Dagdrøymelyttinga: Gir du denne musikken heile deg, får du ei verd tilbake

Svar ærleg: Kva gjorde du på sist du høyrde på musikk? Nye plater frå Mette Henriette og Deathprod er eit...

Høgskolen i Innlandet tar i mot nye studenter høsten 2024 – også de som måtte ønske og har kommet inn på et nytt musikkbransjestudie.

Vil koble musikkproduksjon med musikerøkonomi på nytt studie

Musikklivet er store deler juss og økonomi – derfor lanserer Høgskolen i Innlandet en kombiutdanning for forberedelse til jobb i...

Bergen barnekor Foto: Eivind Senneset / Bergen kommune

Kan kor brukes til integrering?

Prosjektet Barn synger har som mål å gi kor til alle. Pilotprosjekt med lavterskel-kor er i gang i Bergen og...