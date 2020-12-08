Gir pianoelever superhelter å identifisere seg med

Ka-pow! Her er noteheftet som også er en superheltserie. Pianist og komponist Aksel Kolstad vile gjøre det litt kulere å øve inn teknikk – og har laget etydene han sjøl savna som ung.

I et nytt notehefte kombinerer pianist/komponist Aksel Kolstad og tegner Emil Hauge musikalske krefter med tegninger av superhelter i action.

– Jeg tror det kan være av betydning for mange, åpner pianist og komponist Aksel Kolstad, som sier at han sjøl tidvis savna noe som gjorde det kult og fantasifylt å studere piano som ung.

– Ja hvor mange da, egentlig? Da må du jo treffe dem som spiller piano og samtidig er interessert i tegneserier?

– Da jeg var yngre hadde jeg alltid noter i skolesekken. Det er ikke alltid det er så kult, eller at jevnaldrende forstår hva du holder på med. Det hadde vært litt enklere hvis jeg kunne forklare det med noe klassekameratene allerede var interessert i. Og så er jeg veldig glad i superhelter! Alle barn elsker tegneserier, påstår Kolstad.

Men gjør de det?

– Da bygger du det på det som var kult da du var ung? Treffer det på samme måte som kult for en tiåring i dag?

– Det er dessverre ikke alltid sånn at de som har mest klikk i vårt samfunn er bra. I dag måles alt i antall klikk og likes, det er ikke jeg så fan av. Men her tror jeg vi treffer en nerve, altså Marvel er fremdeles en hit. En som tegner for Marvel var veldig interessert i prosjektet, og det tror jeg er en indikasjon på at dette kan slå an, mener Kolstad.

Han mener blandinga av eventyr og melodrama er nødvendig for å støtte opp inspirasjonen en pianist trenger, når den trigger tiltrengt fantasi, eventyr og at det skjer noe i både ventre og høyre hjernehalvdel.

– Selvom rammene er superheltuniverset, er det etydene som er hovedfokuset her. Dette er programmatiske, artige stykker med utfordringer som man må øve på. Konseptet er; skjult trening!

– Brudd og brå skifter kan være vanskelig å få til – men når tegneserierutene plutselig skifter handling, omstiller hodet seg og håndleddet går lettere fra rolig til hurtige, repetative bevegelser, sier Kolstad. Og gir et eksempel på hvordan en tegneserierute kan understreke oppgaven til eleven:

– I første stykke har du triolbevegelser i høyrehånd, samtidig som melodien går i tommelen. Utfordringen er å få det jevnt uten at det hakker. I venstrehånd har du kontrapunkt andre vei. Da åpner dimensjonen seg, i tegningene i form av et nytt univers i rutene, beskriver Kolstad entusiastisk.

Akkorder = vekter

Så når et annet stykke heter Super heroes at the gym, treffer akkordene i bassen som vekter i gulvet, forteller han. Tempoanvisninger og råd til studenten kommer i youtube-kanalen der Kolstad har lagt ut video med sine egne gjennomspillinger av etudene. Dette er også hans forsøk på å klemme inn noe han mener er bra instrumentundervisning på Youtube. Utbudet er stort.

Tegner Emil Hauge står for det visuelle universet og karakterene. Det er åtte karakterer – Kolstads egen favoritt er han de har kalt Custos, med størst muskler, med et V-mønster over brystet.

Kolstad håper også de kan realisere film, flere etyder og stykker for andre instrumenter – et «kultunivers for instrumentalister», som Kolstad beskriver det som. I noteheftet ligger det også plass og oppfordring til å komponere både musikk og sin egen superheltverden.

Musikk-Husets Forlag sier til Ballade.no at de er spente på hvordan denne utgivelsen vil bli tatt i mot – Superhelt-etyder er ute nå.