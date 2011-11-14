Kunstmusikk

Ensemble 96 15 år

Publisert
14.11.2011
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

Markerer med festkonsert

Oslo-koret Ensemble 96 gav ut albumet KIND for et tår siden, men det var forrige utgivelse “Immortal Nystedt” gjorde koret kjent for alvor. Det ble nominert til Grammy i to kategorier. Det samme albumet kom også på plass nr. 100 da Morgenbladet kåret de beste norske utgivelsene her i landet denne høsten.

Festkonserten i Sagene kirke er viet musikk fra komponister som Knut Nystedt, Nils Henrik Asheim og latviske Eriks Ešenvalds. I tillegg kommer en premiere på Torbjørn Dyruds tonesetting av William Blakes dikt Laughing Song.

Festkonserten foregår i Sagene kirke tirsdag 15. november kl. 19.30. Mer informasjon finnes på denne linken.

Kor

