Einar Økland: «Kven glitrar frå tone til tone…»

I Bergen Domkirke i går var det Fartein Valen-konsert med Bergen Domkantori, organist Tor Grønn og forfattar Einar Økland. Den sistnemde las opp ein Valen-suite kalla «Morgonblått – Havgrønt – Nattsvart» til preludiumet, fugen og pastoralen. Ballade har her den store gleda av å bringe vidare dette diktet, som var bestilt av pilota.fm og Ny Musikk bergen.

Av Einar Økland

Morgonblått – Havgrønt – Nattsvart (Tre to-delte Fartein Valen-satsar)

I

M o r g o n b l å t t (1)

lampen utan lys

kan stå i ro i mørket

til sola skin på den

når sola skin på lampen

held lampen

fast på mørket

til mørket skin frå den

M o r g o n b l å t t (2)

kven glitrar frå tone til tone

frå kvar tones nullpunkt

til kvar tones nullpunkt

slik at det tonar frå

tone til

tone

over

kvar tone

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

kven går så stilt forbi

eg går så stilt

om

eg hadde større kraft

gjekk eg endå stillare

forbi

————–

II

H a v g r ø n t (1)

min gud

min gud

kvifor

har du forlate meg

mitt barn

mitt barn

kvifor

har du forlate meg

min kropp

min kropp

kvifor

har du forlate meg

fordi

du skal spørje

fordi

du skal svare

fordi

du skal finne deg sjølv

åleine

forpint

fortapt

til fånyttes frelst

H a v g r ø n t (2)

hit

og ikkje lengre

kom eg

men hit og mykje lengre

kjem eg

når den veldige armen peikar

utover havet på tvers av vinden

mot noko eg ikkje ser

ingen stad har eg sett

lengre enn til desse fingrane som blir borte yst ute

der underarmen av porselen støyter dei frå seg som strekar

og armen som peikar herifrå utover

dønningane som rullar inn

er min

stå her og bere denne veldige armen

at eg

som kom hit med to gamle armar

står her med ein

at eg

når eg ser ned

gjennom overarmen

som er av blankt og grønt glas

ser eg ned

på dei visna og skeive stråa i sprekkene her på den storkna steinknausen

endå dei ikkje lenger lever står stråa opp på tvers av vinden og vitnar

om sine linjer

fingrane ytst på den veldige armen er teikna

med desse linjene

eg kjenner ingenting

anna enn ei veksande glede

som kverv or meg slik livet kverv

or eit visnande strå

endeleg

er det eg som går heim

er det heim eg går

når eg går heim

er det heim eg går

når eg kjem tilbake

hit

til dei visne stråa på knausen

til vinden over og havet nedfor og endeløysa utover

innover

stråa som aldri meir skal vekse teiknar seg på auga mitt

mens armen av glas og porselen løfter dei endelause fingerlinjene

ut mot det endelege der blikket kvile

/

——————-

III

N a t t s v a r t (1)

lampen utan lys

kan stå i ro i mørket

til sola skin på den

når sola skin på lampen

held lampen

fast på mørket

til mørket skin frå den

N a t t s v a r t (2)

lyset går gjenom glaset utan

å knuse det

lyset går gjennom vatnet

i glaset

utan å bli vått

lyset lar seg kaste mot

glaset og bøyer

sin bane utan å brotne

medan eg grip inn i mitt mørke

medan eg løfter mitt glas

i mørket

medan eg drikk mitt vatn

i mørket

eg ser glaset til glasets ære

eg drikk vatnet til vatnets ære

eg ser lyset til lysets ære

mens mørket tonar

————

Einar Økland er født 1940, og bur i Valevåg. Han tok embetseksamen i psykologi i 1965, og har vore forfattar på heiltid frå 1967. Han har gitt ut ca. 40 bøker i ulike sjangrar sidan debuten som lyrikar i 1963. Han har m.a. vunne Nynorsk barnelitteraturpris (1975), Norsk kritikarlags barnelitteraturpris (1979), Språklig Samlings litteraturpris 1985, Norsk Barnebokforums pris (1987), Aschehougprisen (1988), Nynorsk litteraturpris (1993) og Samlagsprisen (2000). Samlinga «Dikt i utval» kom på Det Norske Samlaget/Den norske Lyrikklubben i 2002.