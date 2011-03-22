Delikat elektroakustisk blanding

– Håkonshallen er overraskende intim til å være så stor, sier Bjørnar Habbestad, som i dag framfører stedspesifikke verket Unruhige Räume under Borealisfestivalen.

I år skal det feires at Håkonshallen i Bergen er 750 år gammel, og Borealisfestivalen inntar den verdslige middelalderbygningen tre ganger i løpet av festivalen. Siden søndag har det blitt rigget lydutstyr og utført prøver før kveldens konsert som heter Unruhige Räume.

Bjørnar Habbestad og franskmennene Pascal Baltazar og Benjamin Maumus står bak prosjektet som er et bestillingsverk av BEK (Bergen senter for elektronisk kunst) og fransk samarbeidspartner GMEA.

Fra impro til streng komposisjon

Disse tre har samarbeidet i tre år om Unruhige Räume som har undertittelen “et hørespill for historisk bygning, publikum, høyttalere, mikrofoner og tre elektroakustiske utøvere”.

— Det vi har jobbet mest med er å gjøre opptak i Håkonshallen og miljøet rundt og bruke lydmaterialet som musikalsk materiale. Analysene og modellene vi har jobbet med har gitt oss informasjon om hvordan musikken vil oppføre seg i hallen. Hovedfokuset har vært å finne en form som låner fra elektroakustikken, multikanalsverk, field recordings og lydinstallasjoner – vi har jobbet masse med å finne overganger mellom den fysiske framførte lyden, opptak som skjer der og da, og prosesserte elektroakustiske teknikker, sier Habbestad.

— I sin skapelsesform begynte det med et improvisatorisk utgangspunkt, men det vi presenterer i dag er veldig gjennomkomponert. Det har også vært en del av en komposisjonsprosess å lage en måte å samarbeide om komposisjon på. Det er veldig utfordrende og krevende fordi vi har veldig forskjellige språk og estetikk, men det har vært et utrolig inspirerende prosjekt.

Håkonshallen

— Hva synes du om lyden av Håkonshallen?

— Kjempebra. Den er overraskende intim til å være så stor – og den har et fantastisk gulv, et stort tjukt eikegulv.

— Hvordan vil framføringen arte seg?

— Det kommer til å være en delikat blanding mellom menneskelig framført lyd fra faktiske personer og lydkilder, til prosessert lyd gjennom et stort høytalersystem der vi bruker både Håkonshallen og tilstøtende rom for å ha størst mulig akustisk palett å spille på. Maumus er en ekstremt erfaren lydtekniker og diffusør og er vant til å framføre store elektroakustiske stykker med høytalerorkester. Han har veldig gode ører for det.

Åpen prosess

— En annen ting er at vi gjennom hele stykket har jobbet med å vise fram prosessen som vi lager musikken med. Veldig ofte er det slik at elektronisk musikk handler om å være lenge i studio og så kan man lese om prosessen i en artikkel etterpå. Vi har forsøkt å løfte prosessen fram og være så tydelig som mulig på hvordan vi lager lydene og hva som skjer med det som er byggesteinene i verket.

Verket har blitt framført i England og Frankrike og Habbestad har gjort en presentasjon av det i New York, men Håkonshallen blir den foreløpige endestasjonen for Unruhige Räume.

— Vi håper at vi kan gjøre verket flere plasser med tilsvarende godt materiale som i Håkonshallen. Verket er bygd opp sånn at vi kan ta det med oss til en annen bygning, sier Habbestad.

Konserten starter kl. 21.00.