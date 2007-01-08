Christian Eggen fyller 50

I dag, onsdag 8. januar, fyller komponist og dirigent Christian Eggen 50 år. Svenska Dagbladet har kalt ham «troligen den främste dirigenten i Skandinavien för nutida musik». Han har samarbeidet med komponister som John Cage, Helmut Lachenmann, Iannis Xenakis, Kaija Saariaho og Brian Ferneyhough og György Kurtag, og står også for et utall grammofon- og CD-innspillinger. Han er også fast dirigent for Cikada, som i fjor vant Nordisk Råds musikkpris. .

Av Arvid Skancke-Knutsen

Christian Eggen er født 08. januar 1957 i Drøbak.

Han var det man gjerne kaller et musikalsk vidunderbarn, og var solist med en orkesterforening alt som 11-åring.

— Det var utrolig moro, har han fortalt senere.

— Først da jeg 14 år gammel spilte med Harmonien og Karsten Andersen, og de behandlet meg som en voksen musiker, forsto jeg at dette var alvor.

Og alvor ble det fort: Christian Eggen studerte i Oslo, Salzburg, Wien, Paris og New York, og startet sin dirigentkarriere som leder av det norske «Ny Musikk Ensemble» i 1981, samtidig som han fortsatte sitt virke som konsertpianist – og ble spesielt kjent for sine tolkninger av Mozart og Bach.

Hans brede repertoar omfatter i følge MICs biografi også jazz – og han har bl.a. opptrådt jevnlig sammen med Terje Rypdal, som keyboardist eller dirigent.

I 1988 ble han fdast dirigent for Cikada, og siden 1994 har han også vært kunstnerisk leder for Oslo Sinfonietta. Han har hatt ansvar for nordiske musikkfestivaler i Asia og Spania, og i 1999 fikk han Kritikerprisen for sin innsats som Festspillmusiker under Festspillene i Bergen.

Christian Eggen har samarbeidet med komponister som John Cage, Helmut Lachenmann, Iannis Xenakis, Magnus Lindberg, Kaija Saariaho, Witold Lutoslawski, Tan Dun, Brian Ferneyhough og György Kurtag, og han har laget et utall grammofon- og CD-innspillinger, blant annet sammen med Royal Philharmonic Orchestra i London. Hans seneste utgivelse som pianist var med Carl Nielsens klaververker.

Christian Eggen har også skrevet en mengde teater- og filmmusikk, samt kammermusikk, orkestermusikk og musikk til elektroakustiske installasjoner.

Han har mottatt en rekke priser, bl.a. Fegerstenstiftelsens Pris for Samtidsmusikk, Spellemannprisen, «Årets Utøver», Leonie Sonnings Stipend, Kritikerprisen og Oslo Bys Kunstnerpris. Christian Eggen ble tildelt Lindemanprisen i 2003, og kunne også ta i mot Nordisk Råds musikkpris for 2006.

— Egentlig trenger jeg mer tid til mine egne prosjekter – jeg er bare så lite flink til å si nei, fortalte Christian Eggen i et intervju som Ballade bragte sine lesere i 2003.

Her sa han også: – Da jeg dirigerte Stavanger Symfoniorkester under årets MaiJazz, diskuterte jeg med jazzmusikere hva vi beundret hos hverandre. Når vi spiller Beethoven, vil vi jo at musikken skal låte som om den oppstår der og da.

— Mozart er samtidsmusikk det også, så lenge det blir spilt i dag.

Ballade og MIC gratulerer jubilanten så mye med dagen, og ser frem til å rapportere om nye musikalske krumspring i lang, lang tid fremover. Vi regner også med å komme tilbake med et større intervju med mannen innen kort tid.