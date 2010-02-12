Kunstmusikk

Ambisjoner nå – MIC tar utfordringen!

Publisert
12.02.2010
Skrevet av
Martin Revheim

INNLEGG: Først og fremst handler det om en tydelig vilje og en forent og langsiktig strategi for norsk musikk. NRKs Alf Magnus Reistad kaster hansken, og MIC plukker den gladelig opp før den har rukket å lande på trappa til våre lokaler i Nasjonalbiblioteket: Hvilken rolle ser MIC Norsk musikkinformasjon for seg selv i dette utviklingsarbeidet, spør MICs direktør Martin Revheim.

Martin Revheim er direktør for

MIC Norsk musikkinformasjon.

I sitt onsdag 10.2 går musikkredaktør i NRK, Alf Magnus Reistad videre og dypere i sin problematisering av forholdet mellom forlagenes tilleggskrav for noteleie, og NRKs uvilje mot å betale dette. MIC ønsker ikke å involvere seg i uenigheten, men maner til at partene kommer raskt sammen for å løse problemet, eller i det minste for å snakke sammen i samme rom, slik at ordskiftet ikke bare forblir i cyberspace.

Når det er sagt er det svært gledelig for MIC Norsk musikkinformasjon å lese et innlegg som etterlyser ambisjoner for et samlet norsk musikkliv, og som ikke minst stiller en rekke direkte spørsmål, som hvis vi klarer å besvare dem sammen vil kunne bringe oss langt nærmere de vi liker å sammenligne oss med utenfor landets grenser.

Musikklivet i Norge, MIC inkludert, har lett for å snakke om daglig avmakt, hvor medisinen som foreslås gjerne er mer penger, kanskje aller helst på blå resept, som salige Dag Frøland i sin tid foreslo som konkret tiltak.

Ambisjonene kan muligens nås raskere med ekstra bevilgninger, men først og fremst handler det om en tydelig vilje og en forent og langsiktig strategi. Reistad kaster hansken, og MIC plukker den gladelig opp før den har rukket å lande på trappa til våre lokaler i Nasjonalbiblioteket: Hvilken rolle ser MIC Norsk musikkinformasjon for seg selv i dette utviklingsarbeidet?

MIC vil i søknaden til KUD for 2011 fokusere på tre vesentlige punkter som omhandler nettopp denne problematikken hvor vi, i et langsiktig perspektiv ønsker å gå:

Ut til dirigentene. For 2011 vil hovedfokuset være norske dirigenter med et nordisk innslag. I 2012 ønsker vi en nordisk satsing med spesielt fokus på finske dirigenter og i 2012 vil prosjektet ha en bredere internasjonal profil med hovedfokus på dirigenter i Tyskland og Spania. Dette er en elastisk ambisjon som vi gjerne foredler i et videre samarbeid.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Ut til studentene: MICs tjenester for komponistene har fokus på produksjon, informasjon og markedsføring for at verkene skal bli spilt, noe som igjen genererer oppmerksomhet og inntekter til både komponister og utøvere.

Levende samling – musikken skal ut! Dette prosjektet handler om å etablere en felles digital norsk note- og tekstportal. Dette skal bli et ”Amazon” for norske noter og tekster, en digital plattform for handel og markedsføring, innenfor alle sjangre; fra Arne Bendiksen til Arne Nordheim. Utviklingen av portalen skjer i nært samarbeid med Norsk Komponistforening og NOPA.

Spørsmål til musikklivet

Men for musikklivet i sin helhet må utviklingsarbeidet gjerne begynne med de spørsmålene Reistad stiller:

Hvilke tanker gjør komponister seg om den kreative prosessen knyttet til å lage nytt innhold til orkestrene?

Hva tenker orkestrenes, og festivalenes programråd om sin egen rolle i dette?

Hva tenker ca 600 profesjonelle orkestermusikere i landet om norsk musikk og norske komponister?

Hvilke av våre komponister mener vi det bør satses målrettet på, med tanke på noe orkestrene med stolthet kan vise frem for sitt kjernepublikum hjemme, og ha som turnérepertoar?

Hva tenker de mange gode norske dirigentene om dette?

Hvordan kan det skapes musikk som publikum har lyst til å oppleve – ikke bare noe de skal venne seg til? Hvordan involvere publikum i en skapende prosess?

Hvilke ambisjoner har forlagene på dette området – for den norske musikken?

Og til sist altså: Hvilken rolle ser MIC Norsk musikkinformasjon for seg selv i dette utviklingsarbeidet?

MIC mener disse spørsmålene bør danne grunnlaget for et godt seminar, en felles start, hvor forlag, musikere, elever, lærere, dirigenter, komponister og NRK kan møtes for sammen å finne ut av hvordan vi kan få mer norsk musikk til flere.

Vi inviterer, kommer dere?

(Red. anm: MIC Norsk musikkinformasjon, som Martin Revheim leder, eier og utgir Ballade.no.)

I gult: Låtskriver Bova, foran Mac'en: Matilda

– Vi bare gjør det!

Under tre prosent av musikkprodusentene på verdensbasis er kvinner. Møt dem som vil rette opp skjevheten med samlebåndskriving.

Illustrasjonsfoto

Det europeiske opphavsdirektivet vedtatt i opphavernes favør

– Rettferdigheten seiret, sier styreleder Ingrid Kindem i NOPA.

Norges Høyesterett

Strid mellom Tono og arrangører til Høyesterett

Uenige om beregning av det vederlag som skal betales etter konserter.