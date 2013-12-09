3 nominasjoner til 2L

Det norske plateselskapet 2L har vært nominert til Grammy hele 17 ganger siden 2006.

Dette året er tre plater nominert, alle med Morten Lindberg som produsent og lydtekniker.

Innspillingen av Ståle Kleibergs David & Bathsheba er nominert i klassen for beste operainnspilling. På utgivelsen medvirker Tõnu Kaljuste (dirigent), Anna Einarsson & Johannes Weisser (solister) og Trondheim Symfoniorkester. Morten Lindberg er platens produsent.

I klassen for beste lydtekniker på et klassisk album er Morten Lindberg nominert for to plater: Schola Cantorums korplate Hymn To The Virgin med dirigent Tone Bianca Sparre Dahl og Forsvarets stabsmusikkorps utgivelse La Voie Triomphale med dirigent Ole Kristian Ruud.

2L har vært jevnlig nominert til Grammy siden 2006, men har hittil aldri vunnet. Blant utgivelsene har nominasjonene i all hovedsak vært i klassen for beste lyd/produksjon, med noen unntak:

Ensemble 96 ble nominert i klassen for beste kor (med utgivelsenImmortal Nystedt i 2006 og Kind i 2011). TrondheimSolistenes ble nominert i klassen for beste kammerensemble i 2008 med Divertimenti og i 2010 med In Folk Style (2010). Marianne Beate Kielland ble i 2011 nominert i klassen for beste vokal solo for utgivelsen av Veslemøy Synsk.

Grammy deles ut 26. januar i Los Angeles.