Regional kulturnæringsdag lokker med disse navnene

I Drammen vil de snakke om kreativ næring som drivkraft for stedsutvikling denne uka. Statssekretær og ordfører i vertsbyen åpner ballet.

Statssekretær Trude Storheim i Kultur og likestillingsdepartementet kommer til Drammen for å åpne Kulturnæringsdagen torsdag 17. september. Storheim skal blant annet svare på hva kulturdepartementet og regjeringen setter fokus på framover. ØKS, som er det regionale musikkompetansesenteret for Buskerud, Vestfold, Telemark, arrangerer Kulturnæringsdagen sammen med Næringsforeningen og kommunen i Drammen, samt Drammen kulturråd. De skriver i sin invitasjon at også Drammens ordfører Kjell Arne Hermansen kommer.

Kulturgründernerder kjenner kanskje også en av de internasjonale talerne på programmet, nemlig Shain Shapiro.

Temaet er hvordan kreativ næring er en drivkraft for stedsutvikling, og kulturens plass i et lokalsamfunn, og arrangørene skriver at Shapiro er en av verdens ledende eksperter på på kultur og byutvikling. Shapiro har blant annet skrevet boka This Must Be The Place, som blant annet har budskapet – Slik kan musikk gjøre byen din bedre.

Byer på kartet

På programmet står også blant annet: Kulturarrangmenter i Tønsberg gir økonomiske ringvirkninger i resten av byen. Hva kan Drammen tjene på å bli en filmby? Samt historien om hvordan et tomt militærverksted i Horten ble en levende kulturscene.

Deltakelse er gratis, og inkluderer lunsj, men arrangørene vil at deltakere skal registrere seg.