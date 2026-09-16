Amalie Stalheim og Sara Parkman i Bergens kirker

Bergen kirkeautunnale starter torsdag.

Årets festivalmusiker når Bergen kirkeautunnale åpner torsdag er en av Skandinavias mest allsidige cellister: Bergenser Amalie Stalheim medvirker på fire konserter i løpet av festivalens fire dager. Søndag gir hun en eksklusiv konsert i Mariakirken med cellosuiter av Bach og Britten.

På festivalprogrammet medvirker hun også på åpningskonserten med Edvard Grieg Kor torsdag, sammen med Bergen Domkor i Korskirken fredag og som gjest under Victoria Ulriksens solokonsert i Domkirken lørdag.

Programmet ellers omfatter babykonsert og basar, klokkespill og teater, og musikk som er både tradisjonell og nyskapende, skriver arrangørene.

– Vi er stolte over årets program og artistene som viser bredden i kirkemusikken. Festivalen kombinerer erkeklassiske verk av Bach og Fauré sitt Requiem med mer utforskende og grensesprengende uttrykk som Sara Parkman og NyNorsk Messingkvintett, sier festivalsjef Kjetil Almenning i en presseutsending.

Blant annet skal Nykirken fylles med ny musikk fra krypt til tårn.

Sigvart Dagsland markerer 30-årsjubileet for salmealbumet Det er makt i de foldede hender, svenske Sara Parkman kommer med musikk fra sin nye plate som hun turnerer med i år, og det blir slippkonsert med Sofia Hyttedalen. I tillegg blir Tore Thomassen med gjennom flere dager.

Salmekonserten med Sigvart Dagsland på søndag er utsolgt, men det er satt opp ekstrakonsert lørdag, opplyser festivalen.

Bergen kirkeautunnale – Vestlandets festival for kirkemusikk, kunst og kultur ble etablert i 2012. Den ledes av domkantor Kjetil Almenning. Autunnalen skal løfte frem kirkens mangfoldige kunst og kulturaktivitet, og sette tradisjon og nye idéer side om side.