Sunturns er det nærmeste Oslos indiemiljø kommer en supergruppe: Medlemmer fra mylittlepony, The Little Hands of Asphalt og Monzano har sammen med Einar Stray blitt det som i følge pressemeldingen «kanskje er Norges første fulltids-juleband». De skal gi ut en CD med julesanger, kalt «Christmas». En smakebit kan høres her: «Hallelujah», heter låten. Sunturns – […]

