Jazznytt, Odin og Norsk jazzforum

DEBATTINNLEGG: Siktemålet vårt er å peke på en uryddig saksbehandling, en uheldig sammenblanding av roller, og mangelfull kvalitetssikring av beslutningsprosessen, skriver Jan Granlie og Johan Hauknes.

Styreleder i Stiftelsen Odin (heretter Odin), forøvrig også styremedlem i Norsk jazzforum (heretter Njf) på Johan Hauknes’ artikkel i Ballade 13. mars og intervjuet med Jan Granlie i Journalisten 12. mars. Hun framsetter her en rekke feilaktige påstander og insinuasjoner. Vi har valgt å svare sammen for å gi offentligheten et samlet innsyn. Vi merker oss dessuten at Torske ikke vil svare på de spørsmålene Hauknes reiser.

Vår hensikt med å gå ut med disse spørsmålene og informasjonene er å få fram at prosessen som ledet til at Granlie ble fratatt sitt redaktøransvar var preget av en uryddig saksbehandling, en uheldig sammenblanding av roller og en mangelfull kvalitetssikring av beslutningsprosessen. Vi mener det er viktig å informere Njfs overordnede organer og medlemmer om dette, slik at disse kan vurdere videre oppfølgning på et uavhengig grunnlag. Til dags dato har verken Odin eller Njf tatt initiativ til fullstendig informasjon overfor sine medlemmer. I tillegg mener vi at offentligheten fortjener innsikt i hvordan såkalte frivillige organisasjoner forvalter sine ressurser.

Torskes joker

Torske blander fra første stund kortene: «Det har opp i gjennom årene vært levert innspill og strategier rundt styrking av Jazznytt signert redaktøren … at redaksjonen ikke har vært involvert i utvikling av Jazznytt medfører ikke riktighet». Dette er helt riktig.

Selvfølgelig har vi vært med og lagt mye arbeid i å utvikle Jazznytt gjennom mange år. Og vi er ikke i tvil om at Odins styre har sett viktigheten av dette. Men vi er heller ikke i tvil om at styrene i Odin og Njf har vært klar over at mye av dette har vært frivillig gratisarbeid, og at styrene har tjent på det.

Det er ikke dette som er poenget. Våre spørsmål og kritiske merknader gjelder prosessen rundt Jazznytt høsten 2013, rundt gjennomføring av en leserundersøkelse, og de konklusjoner som er trukket fra denne. Samt det Torske omtaler som fagpanelets vurderinger, og de beslutninger som styrene i de to organisasjonene har tatt etter dette.

Det opprinnelige siktemålet med denne prosessen var å gjøre Jazznytt til et bedre tidsskrift, et mål vi støttet fullt og helt. Vårt anliggende er heller ikke innholdet i den konfidensielle avtalen mellom Jan Granlie og Njf. Denne konfidensialiteten respekterer vi.

Vår kritikk er heller ikke at de to undersøkelsene er igangsatt, selv om Torske insinuerer det motsatte. Tvert imot, redaksjonen i Jazznytt har i flere omganger etterlyst ressurser til å gjennomføre slike undersøkelser. Hver gang har det blitt avvist med henvisning til at det mangler midler. Før august 2013, da initiativet kom, ikke fra Jazznytt, men fra Njfs nye styreleder Kristin Danielsen.

En uryddig prosess

Siktemålet vårt er derimot å peke på en uryddig saksbehandling, en uheldig sammenblanding av roller, og mangelfull kvalitetssikring av beslutningsprosessen fra de to styrenes side.

Beslutningsprosessen har systematisk underkjent møysommelig oppbygget redaksjonell kompetanse, sløst med den frivillige innsatsen som det norske jazzmiljøet er avhengig av, og oversett redaktørens redaksjonelle uavhengighet.

Vårt hovedanliggende er følgende uakseptable faktum: Redaksjonen ble systematisk holdt utenfor gjennomgangen av leserundersøkelsen og fagpanelets vurderinger. Redaktøren ble aldri ble gitt mulighet til å gi sin selvstendige vurdering av disse. Og med det fikk vi aldri mulighet til å komme med forslag om alternative tiltak.

Siden Torske, uten å sitere, viser til dokumenter som er unntatt offentlighet for å underbygge sine påstander, er vi tvunget til å offentliggjøre deler av disse.

Johan Hauknes ønsker sammen med Jan Granlie en uavhengig granskning av saken.

Sammenblanding av Odin og Njf

Torske skriver at «det er styret i Stiftelsen Odin som har behandlet og tatt beslutninger i denne saken. … Styret i Norsk jazzforum … er holdt orientert og har gjennom styrevedtak støttet prosessen og gitt sin tilslutning». Dette er feil.

Prosessen ble initiert av Njfs styreleder Kristin Danielsen i et notat datert 26. august til styret i Odin. I notatet fra Njfs leder ble det foreslått at Danielsen alene skulle utnevne medlemmene i fagpanelet. Videre skulle undersøkelsene gjennomføres raskt slik at de kunne behandles av Njf på styremøte 22. oktober.

Redaksjonen i Jazznytt påpekte umiddelbart etter, i møte med Njfs daglige leder Tore Flesjø, at dette var for kort tid til å sikre en kvalitativt god og uavhengig leserundersøkelse og evaluering, men alle våre råd, krav om en åpnere prosess og innsigelser ble avvist av Njf.

Den samlede redaksjon valgte allikevel etter dette å levere en grov skisse av tema for leserundersøkelsen. Etter dette ville ikke Njfs administrasjon dele utkast til spørreskjema med redaksjonen. Hauknes måtte forlange innsyn før han kunne påpeke noen av de åpenbare manglene i utkastets formuleringer. Da Hauknes’ omfattende analytiske og evalueringsfaglige erfaring samtidig ble stilt gratis til rådighet for Njf, avviste Njfs administrasjon umiddelbart tilbudet. Denne kompetansen var ikke av interesse.

Jazznytts redaksjonelle framtid

Leserundersøkelsen ble gjennomført i september 2013. Njf, ikke Odin, hyret inn et konsulentfirma til å utføre, sammenfatte undersøkelsen og presentere resultatene. Vi er ikke kjent med hva man betalte for dette, men som det framgår av våre innlegg, kan vi ikke på noen måte se at det var regningssvarende. Det eneste som er dokumentert er en ureflektert sammenfatning av enkeltspørsmål, uten noen sammenfattende vurdering, analyse av utsagnsverdi og kvalitetssikring av konklusjoner.

Fagpanelets eneste møte, 8. november, ble ledet av Njfs styreleder Danielsen, med deltakelse fra Njfs administrasjon. Det eneste dokumentet som kom ut av fagpanelets møte er betegnet som «referat». Men dette dokumentet inneholder ikke annet enn en oppramsing av enkeltutsagn som er kommet over bordet og som kun står for den enkeltes regning. Det er totalt uten noen form for samlet vurdering og uttrykker ingen konsensus fra panelet.

Den eneste konklusjonen som framgår som omforent fra panelet er at: «Panelet konkluderer enstemmig i at Jazznytt må fortsette å være et magasin på papir og at Norsk jazzforum må gi ut dette.» Vi finner det svært merkverdig at verken fagpanelet, Danielsen eller Njfs tilstedeværende administrasjon har fått med seg at det er Odin, og ikke Njf, som gir ut Jazznytt.

Av materialet har man trukket noen enkeltutsagn og framstilt som «konklusjoner». Å kalle denne prosessen en evaluering er ikke bare misvisende, det er feilaktig. Å omtale det som en grundig evaluering er løgn.

Saksbehandlingen

Etter gjennomføring ble undersøkelsene behandlet aller først i Njfs styremøte 22. oktober, uten at verken redaktør eller redaksjon hadde fått gi noen forutgående vurdering av underlaget. Saken var heller ikke behandlet i Odins styre. Allerede i dette møtet konkluderte man med at de «relativt entydige svarene fra» undersøkelsene, krever «visse endringer på kort og lang sikt». Det tillater dermed ingen annen konklusjon, at allerede på dette punktet var beslutningen om Granlies oppsigelse i realiteten tatt.

Etter dette møtet ble det innkalt til et ekstraordinært telefonmøte i Odins styre 31. oktober «for å avklare omkring sentrale momenter og videre framgangsmåte mhp. stillingsendringer». Endringene det var snakk om var oppsigelse av Jan Granlie som redaktør.

For øvrig deltok også Njfs styreleder i dette møtet.

Samme dag fikk Jan Granlie telefon fra Torske (mens han var på jobbreise) med krav om et drøftingsmøte, hvor Torskes formulering var at «vi måtte unngå en Drillo-sak». Det var første gang Granlie fikk noe som helst informasjon om pågående endringsprosesser. I det såkalte drøftingsmøtet 5. november ble Granlie stilt overfor et krav om å fratre som redaktør, uten mulighet for drøfting.

Den 19. november ble saken for aller første gang behandlet i et ordinært styremøte i Odin. Allerede i innkallingen til møtet fastslås det at det var «vedtatt at det skal gjennomføres … endringer for Jazznytt … som følge av gjennomført evaluering og bestilling fra Njf»!

Formuleringen gjentas i protokollen fra dette styremøtet. Endringene er altså bestilt av Njf, stikk imot hva Torske hevder i sitt tilsvar til oss. Det er umulig å trekke noen annen konklusjon enn at beslutningen var tatt før dette møtet. Og at beslutningen ikke var tatt av Odins styre.

Endringsoppsigelse

Torske sier også at «Jan Granlie mottok en endringsoppsigelse», og ikke en oppsigelse, som om dette skulle medføre mindre krav til arbeidsgiver. Juridisk sett er en endringsoppsigelse det samme som en oppsigelse, og stiller de samme krav til begrunnelse. Det tilsynelatende uskyldige ordet endringsoppsigelse endrer overhodet ikke det faktum at Granlie uten holdbar arbeidsrettslig begrunnelse ble fratatt det helt sentrale, hans ansvar som redaktør for Jazznytt.

Begge styrene har selvfølgelig forstått at den tilbudte alternative stillingen, uten redaksjonelt ansvar, var urimelig og uakseptabel. Dette var kun et grep for å forsøke å komme unna det sterke ansettelsesvernet Granlie hadde. Dette ble da også sagt eksplisitt av Granlies advokat i drøftelsesmøte mellom Granlie, hans advokat, Odins styreleder, Njfs representant og Odins advokat.

Hemmeligholdelse

Videre hevder Torske at «… det Hauknes omtaler som hemmeligholdelse … var en henstilling til redaktøren om å ikke å spre denne før hele styret i Odin hadde fått anledning til å gjennomgå resultatene, og før styret hadde hatt muligheten til å ta et møte med Granlie selv».

Bortsett fra det åpenbare poenget at dette til fulle viser at man ville trekke konklusjoner uten medvirkning fra redaktør og redaksjon i Jazznytt, så er dette feil.

Redaktør Granlie fikk en serie med figurer, uten noen form for analyse, som skulle oppsummere leserundersøkelsen få dager før styremøtet i Njf 22. oktober. Han fikk innsyn i dette materialet med et klart forbud fra Njfs daglige leder mot å dele det med noen, inkludert redaksjonen. Man ønsket heller ikke hans vurdering, han fikk kun materialet til gjennomsyn. Det ble på intet tidspunkt gitt noen tidsbegrensning på dette påbudet. Redaksjonen skulle ikke se materialet, og redaktøren fikk ikke gi sin vurdering av det.

Med dette ble Granlie satt i en svært vanskelig situasjon overfor hans egen redaksjon, men han valgte å overholde påbudet. Redaksjonen for øvrig fikk ikke innsyn i disse resultatene før etter at hans avtale med Odin var inngått 1. mars i år.

Granlies reisevirksomhet

Videre antyder Torske at det var planlagt et møte med redaktøren om undersøkelsene i tiden rundt 20. oktober. Torske skriver at «… dette møtet ble ikke noe av da Granlie mot styrets og ledelsens ønske, valgte å reise til utlandet i nærmere tre uker. Fagpanelets vurderinger og resultatet av leserundersøkelsen ble av den grunn forelagt Granlie per epost for ikke å skape ytterligere forsinkelser».

Igjen er dette feilaktig. For det første fikk Granlie disse sammendragene av undersøkelsene før de lenge planlagte reisene.

Men ikke minst, det påståtte ønsket om et møte er for Granlie ukjent. Et slikt møte har aldri vært planlagt. Minst like viktig er det at det ikke på noe tidspunkt har vært uttrykt ønske,

krav eller advarsel verken fra styrene eller Njfs administrasjon overfor Granlies reiseplaner i denne perioden.

De reisene det er snakk om var kjent for Njfs daglige leder i god tid før de ble gjennomført og omfattet bl.a. en ukes avspasering av opptjent overtid.

Vi vil gjøre det helt klart: På intet tidspunkt har noe slikt møte mellom Granlie og styret i Odin eller Njfs administrasjon vært nevnt eller planlagt. Verken Granlies avspasering, hans redaksjonelle dekning av festivalen i Tampere eller hans deltakelse i den svenske Jazzkatt-juryen (den svenske Buddy-prisen) har på noe tidspunkt vært påpekt som et problem fra Njfs administrasjon eller styret i Odin.

Behovet for å se på Jazznytt med nye øyne

Torske hevder at «… i et lite og til tider svært navlebeskuende norsk jazzmiljø var det viktig for styret å få nye, friske krefter inn i magasinet». Vi er fullstendig enige i dette, og dette har da også vært en viktig prioritering for redaksjonen. Dette er ikke lett. Erling Wicklunds omtale i NRKs Kulturnytt i september 2007 bør antyde også for Torske at Granlie har gjort noe riktig. Om du tror at disse kreftene kan hentes inn bare ved å annonsere på finn.no, mangler du rotfeste.

Videre sier Nina Torske at «… det er mye som bekrefter at det er behov for å se på Jazznytt med nye øyne». Hvilke nye øyne? Og hva er det som bekrefter det? Skal noen få Ballade-oppslag være sannheten?

Det eneste frimerket Torske har å skjule seg bak er et svært selektivt utvalg av «resultater» fra de to undersøkelsene. Vi vil her og nå avvise at det er noe i disse to undersøkelsene som underbygger de kravene om endringer som Nina Torske og styret i Odin framsetter. Det påståtte sammenfallet i vurderingene vil vi invitere enhver til å undersøke nærmere.

Tvert imot framstår leserundersøkelsen med et klart signal: Jazznytt har de siste årene vært på riktig vei. Og dette har bred støtte blant tidsskriftets lesere.

Jazznytt har vært debattert

Torske siterer oss som at prosessen «har kommet som julekvelden på kjerringa». Ikke på noe tidspunkt har noen av oss brukt denne formuleringen. «Jazznytt har vært debattert», fortsetter hun med. Ja, det skulle da bare mangle. Jazznytt ville være et dårlig tidsskrift om det ikke ble debattert, om det ikke provoserte. Akkurat som den kunstformen det omtaler.

Vi vil med dette sterkt beklage at vi har bidratt til at Rob Young urettmessig har blitt trukket inn i dette. Det er ikke ham diskusjonen gjelder.

Hva er vi enige om

Vi er enige med Nina Torske om flere vesentlige ting.

For det første. Det er for få penner. Vi har gjennom flere år forsøkt å rekruttere og utvikle nye stemmer. Det krever langsiktig utvikling, veiledning og bearbeiding for å bli de nye journalistiske stemmene det norske jazzmiljøet fortjener. Og vi har prøvd. Nye skribenter er trukket inn. Vi har gjennomført kurs i musikk- og jazz-journalistikk. Men dette er ikke bare et problem norsk jazz står overfor. Vi har forsøkt å lansere større nordiske og pan-europeiske initiativ (bl.a. gjennom organisasjonen Europe Jazz Media), uten å møte noe engasjement verken fra Odin eller Njf.

Det er for lite tid til redigering. Dette har vi framhevet overfor styret flere ganger. Våre forslag om å avsette ressurser til en redaksjonssekretær kunne avhjulpet noe av problemet, men våre initiativ har blitt avvist igjen og igjen.

Vi er tilsynelatende enige om at det er et akutt behov for mer økonomiske muskler. Men igjen og igjen har våre ønsker blitt avvist. Lenge før denne prosessen ble initiert stilte Torske spørsmål til redaksjonen om hvilke muligheter for kvalitetsøkninger de daværende rammende for Jazznytt ga rom for. Hun fikk et klart svar fra oss: «Ingen, du får allerede en kvalitet som langt overskrider disse rammene». Jazznytt har vært Nordens ledende tidsskrift for jazz og annen rytmisk kvalitetsmusikk. Og det er vi stolt av å ha fått til.

Våre konklusjoner

Hele prosessen viser en sammenblanding av de to styrenes ansvar og ingen respekt for den uavhengigheten stiftelsen Odins styre er pålagt, ifølge Stiftelsesloven. Videre viser det en svært uryddig saksbehandling, særlig hva angår Njfs styre og administrasjons involvering i prosessen.

Prosessen viser også en manglende kvalitetssikring av konklusjonene i og med at redaktør og redaksjon har vært holdt utenfor prosessen. Det er et betydelig hold for å hevde at prosessen har vært uryddig, med en uryddig saksbehandling, uheldig sammenblanding av roller og en mangelfull kvalitetssikring av beslutningsprosessen. Prosessen er dessuten et brudd med både Mediefridomslova og Redaktørplakaten.

Når prosessen omtales «en grundig evaluering», er dette en personlig fornærmelse mot den ene undertegnedes mangeårige innsats for å utvikle evalueringsfaget i Norge.

Prosessen viser en uryddighet som krever offentlig oppmerksomhet. Vi forventer at landsmøtet i Norsk jazzforum gjør en uavhengig gransking av saken.

Jan Granlie er tidligere redaktør og Johan Hauknes tidligere redaksjonsmedlem for Jazznytt.