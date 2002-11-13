13.11.2002
Denne helgen gjennomfører Norske Store orkester for jazz konserter med KOMA/Amok Big Band og Lørenskog Storband i henholdsvis Asker og Lørenskog fredag 15. og Lørenskog lørdag 16. november. Deretter skal alle tre orkestrene opptre på Blå i Oslo under Storbandsøndagen den 17. november – en forestilling som nettopp omtales som en storbandfestival i lommeformat.

Denne konsertserien er sluttproduktet etter to seminarer gjennomført i september og oktober, med medlemmer fra Norske Stores som instruktører og to av Østlandets mest aktive lokale band, KOMA/Amok Big Band og Lørenskog Storband, som deltakere. Hovedtema for seminarene var latinsk musikktradisjon, og hovedinstruktør var Daniel Bingert. Daniel var på sin første storbandprøve med Thad Jones som dirigent allerede i 6-års alderen, og man kan bare konstatere at det har ført til varig styrkede sjelsevner når det gjelder storband. I dag driver Daniel sammen med pappa Hector Bingert et av Europas mest anerkjente latinstorband med Stockholm som base.

Koma/Amok Big Band og Lørenskog Storband vil således presentere sin nyervervede latinkunnskap på respektive hjemmebaner, i samkonserterering med Norske Store, mens det blir «grand finale»-konsert med alle tre orkestrene på Blå søndag 17. – med andre ord en slags storbandfestival i lommeformat.

Norske Store vil i forbindelse med konsertserien presentere sitt prosjekt «bass’n’joik» – beskrevet som moderne bigband-hardcore, urban folkemusikk og samisk mystikk influert av hardjazz, transjoik, hiphop og funk. Norske Store fortsetter med andre ord sin kreative utforskning av storbandformatet uten å henge seg opp i konvensjonene, men med sunn respekt for Basies og Ellingtons naturlover. Som solister og gjestekomponister medvirker Frode Fjellheim, Snorre Bjerck og Daniel Bingert.

Frode Fjellheim er mannen bak bandet Transjoik, som tar musikalsk utgangspunkt i samisk musikktradisjon/joikmen transformerer denne over i elektronikkens og rytmikkens verden. Snorre Bjerck utgjør den ene halvdelen av rytmeseksjonen i samme band. Fjellheims lavmælte intensitet gir oss i denne sammenhengen langt på vei verdens første konsert for sjaman og storband. I den andre enden av skalaen finner vi det visuelle, verbale og musikalske råskinnet Daniel Bingert. Daniel har med seg en nyskrevet storbandmappe satt sammen av like deler Ska, Herb Alpert, skrekkfilmmusikk og mobiltelefonfunk.

Norske Store orkester for jazz er Østnorsk Jazzsenters regionale prosjektbaserte jazzensemble, og finansieres av Østnorsk Jazzsenter og Akershus fylkeskommune. Musikalsk leder for evenementet er Frank Brodahl, mens Anders Eriksson er ansavrlig for produksjon.

