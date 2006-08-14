Jazz

Oslo Jazz åpnes mandag kveld

14.08.2006
Carl Kristian Johansen

I halen på Øyafestivalen åpner Oslo Jazzfestival i dag. Hovedstadens jazzfestival feirer sitt 20. år i år, og avvikler konserter i syv dager. Til tross for en stor mengde konserter har årets utgave skalert ned konsertmengden, som et ledd i å finne sin perfekte størrelse. – Vi har redusert fra over 80 konserter til 70, noe som vi ser er et optimalt antall for oss. Markedet for jazz er ikke uendelig stort, som det ser ut til å være for pop- og rockfestivalene, sier Lise Gulbransen, pressekontakt i Oslo Jazzfestival. Åpningskonserten finner sted i Oslo Konserthus med Karin Krog og Steve Kuhn kl. 20.00 mandag kveld.

— Vi reduserte antall konserter i fjor fordi vi fant ut at vi konkurrerte med oss selv, sier Lise Gulbransen, pressekontakt i Oslo Jaszzfestival.

— Vi har redusert fra over 80 konserter til 70, noe som vi ser er et optimalt antall for oss. Markedet for jazz er ikke uendelig stort, som det ser ut til å være for pop- og rockfestivalene, så vi har måtte tilpasse oss markedet. Det er ikke verre enn det, sier Gulbransen.

Hvor mange publikummere må dere ha inne for å gå i balanse?

— Rundt 14 000 solgte billetter. Vi solgte 15 000 i fjor, og vi håper selvfølgelig på det samme i år. Det er vi ganske sikker på at vi får til, sier Gulbransen.

Karin Krog inntar scenen mandag kveld sammen med Steve Kuhn (piano), David Finck (bass), Billy Drummond (trommer), og Toots Thielemans på munnspill. Først- og sistnevnte betrakter festivalen som to av sine største stjerner på årets festival. Krog møtte Kuhn for snart 40 år siden. Deres første plateinnspilling ble ”We Could Be Flying” i 1974, og i 2002 kom albumet ”Where You At”.

Rag/trad/swing
Oslo Jazzfestival kan som vanlig vise fram stor bredde i sitt program. Festivalen kategoriserer selv med rag/trad/swing, mainstream, moderen, elektronika, blues og en åpen kategori. De fleste konsertene er å finne i de to første kategoriene, med artister som blant annet Ophelia Ragtime Orchestra, Spirit of New Orleans, Jazzin’ Babies, Magnolia Jazzband, Hot Club de Norvege,Ytre Suløens Jassensemble, Bodil Niska Kvartett og Stokstad Jensen Tradband.

Disse artistene befinner seg først og fremst på Stortorvets Gjøæstgiveri, Teaterkjeller’n, Saras Telt, Chat Noir, Gamle Logen og Centralteatret. Programmet som er mer orientert mot mer moderne forgreninger av jazzuttrykket, befinner seg i kjente omgivelser på Herr Nilsen og Blå. Artistene man kan oppleve her inkluderer svenske elektrisk/akustiske ”pop”-trioen Tape som lager klubbkveld på Blå fredag 18. august, sammen med Five Cornes Quintet. Sistnevnte består av folk fra det anerkjente finske kollektivet Nuspirit Helsinki.

Moderne
Ellers på Blå kan nye konstellasjoner i modern-kategorien oppleves. Hit kommer nemlig Arve Henriksen med den nederlandske impro-saksofonisten Ab Baars og hans trio, og bassist Eivind Opsvik med gitarist Aaron Jennings gjør konsert med den prisbelønte og kritikerroste briten Soweto Omar Kinch, og hans band.

På Blå vil også tyske Axel Dörner innfinne seg og gjøre trompetsolokonsert, på samme kveld som den svensk/norske kvartetten Gjerstad/Gutvik/Korssell/Berthling. Frode Gjerstad erstatter Kjetil Møster i denne konstellasjonen, noe som definitivt ikke vil gå på bekostning av kvaliteten.

Festivalen byr også på en konstellasjon som byr på Bugge Wersseltoft, Sidsel Endresen, Håkon Kornstad, Eivind Aarset, Marius Reksjø og Wetle Holte; denne konserten finner sted på Rockefeller, og lukter dans- og improvisasjon. Ett moderne uttrykk finner vi også garantert hos trioen som består av Frode Nymo (sax), Ingebrigt Håker Flaten (bass) og Håkon Mjåset Johansen (trommer).

Friko
Det er også knyttet store forventninger til prosjektet Friko, som er initiert av Peder Kjellsby og Sjur Miljeteig. Disse har nylig fulgt opp kririkerroste ”Burglar Ballads” med albumet ”The Journey to Mandoola” som nylig er sluppet på C+C Records. Friko har blitt trukket fram i samme åndedrag som Robert Wyatts mange soloalbum. Konseptet handler om genreløse komposisjoner som framføres av diverse instrumentalister. På Mandoola-abumet finner vi blant annet Solveig Slettahjell og Susanna Wallumrød, Ane Brun og Pål Angelskår.

Blå er også åsted for showcase-konserter på dagtid, der man få oppleve unge talenter. Disse konserten finner sted klokken 15.00 tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Showcasearrangementene er gratis.

Internasjonalt
Av internasjonal artister vektlegges blant Meshell Ndegeocello og Ann Peebles. Sistnevnte deltar på selv jubileusmfeiringen som foregår på tre scener på Rockefeller fredag 18. august. Her finner vi også Knut Reiersrud, Claes Crona feat. Hector Bingert/Nisse Sandström/Jona Kullhammar, Farmers Market, MoHa! og The Art Directors.

Les mer om alle artistene og komplett program på Oslojazz.no. Her finner du også nødvendig billettinformasjon. På denne siden under Oslojazz sine sider finnes festivalens historie gjennom 20 år som beskrevet av festivalen selv.

GenreJazz

Relaterte saker

Sjur Miljeteig 2004 (Foto: Ann Iren Ødeby)

Oslo Jazzfestival 20 år: Konsert, programslipp

I år fyller Oslo Jazzfestival 20 år, og startskuddet for jubileumsåret går på Rockefeller 3. mai. Solveig Slettahjell Slow Motion...

Carl Petter Opahl,

Solidaritetsmarkering for New Orleans

Lørdag 10. september arrangerer jazzmiljøet i Oslo en håndsrekning til New Orelans, som nylig ble svært hardt rammet av orkanen...

Gateparade, Oslo Jazzfestival

Historisk løft for Oslo-jazzen

Oslo kommune har gitt Oslo-jazzen et historisk løft i 2005. – Dette har vi ventet lenge på. Nå kan endelig...

Blå3 (Foto: www.blx.no)

Blandede reaksjoner på 2005-tall i Oslo

Finanskomiteen har behandlet Oslo kommunes budsjett for 2005. Komiteen avga flertallsinnstilling etter budsjettforhandlinger mellom H, F, V og KrF. Her...

Phil Woods – Oslo Jazzfestival

Oslo Jazzfestival: – Vi trenger en kommune som er stolt av oss og gir aktivt uttrykk for det!

I begynnelsen av denne uke inviterte Oslo kommune til en høring om kulturstrategien i hovedstaden. Lise Gulbrandsen representerte Oslo Jazzfestival,...

Pumix – Oslo Jazzfestival

Oslo Jazzfestival 2004: – Åpen nysgjerrighet og respekt for tradisjoner

– Oslo Jazzfestival 2004 sto frem som en offensiv og toneangivende festival i norsk og europeisk musikkliv. Med en publikumstilstrømming...

Flere saker

Skolenes sangdag

Skolenes sangdag er landets største allsang-kor. I år forventer arrangørene rekord-deltakelse

Tirsdag 14. juni er det igjen, og endelig, vil mange si, klart for Skolenes sangdag. – Vi forventer å slå...

Joakim Weibull, påtroppende daglig leder i Trondheim Jazzfest.

Joakim Weibull blir ny daglig leder i Trondheim Jazzfestival

Med erfaring fra noen av Trondheims største kulturarenaer går festivalen inn i en ny fase, og vil gjøre jazzen tilgjengelig...

Skjermbilde 2017 03 20 kl. 09.19.26

Working Class Hero med ny hovedsamarbeidspartner

Festivalen i Drammen inngår et samarbeid med Sparebanken Øst, som stiller med en halv million kroner årlig i en tre...