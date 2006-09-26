Om invitasjon fra Norsk Jazzforums styre

Etter at Olav Dale, Eirik Hegdal, Geir Lysne og Anders Eriksson fra utredningsgruppen for store jazzensembler gikk ut offentlig med seks spørsmål, inviterte utvalgte styremedlemmer og ledelse i Norsk jazzforum til et møte om saken. Møtet skulle ha blitt avholdt forrige torsdag, men invitasjonen ble avslått. – Vi ser svært positivt på at NJFs styre inviterer til samtaler om saken, og vi oppfatter dette som en god utvikling. Imidlertid er det mange musikere som har gått ut med ønsker om større åpenhet rundt saken, og som gir uttrykk for at de spørsmål som er stilt til NJFs styre må besvares åpent, skriver de fire medlemmene i et åpent innlegg.

Av Olav Dale, Eirik Hegdal, Geir Lysne, Anders Eriksson

Undertegnede fire medlemmer av Norsk jazzforum har mottatt en invitasjon om å møte utvalgte styremedlemmer og ledelse i NJF i Oslo førstkommende torsdag 21. september. Hensikten er å drøfte forholdene rundt utredningen om store jazzensembler

Vi ser svært positivt på at NJFs styre inviterer til samtaler om saken, og vi oppfatter dette som en god utvikling. Imidlertid er det mange musikere som har gått ut med ønsker om større åpenhet rundt saken, og som gir uttrykk for at de spørsmål som er stilt til NJFs styre må besvares åpent.

På den bakgrunn vil det ikke være riktig av oss å gå i et slikt møte før NJFs styre har svart på spørsmålene. Vi venter derfor til NJF som annonsert har behandlet spørsmålene på sitt styremøte 07 – 08.10. Deretter ser vi fram til å møte styret i NJF. I mellomtiden vil vi utarbeide noen forslag på løsninger som vi vi vil legge fram i møtet.

Vi ber om om at alle kontakter med oss skjer kollektivt og skriftlig pr. e-post. Det har forekommet en rekke telefonoppringninger fra administrasjon og styremedlemmer i NJF til oss som enkeltpersoner.

Vi håper på forståelse for at vi ikke ønsker slike henvendelser.

Olav Dale

Eirik Hegdal

Geir Lysne

Anders Eriksson