Jazz

Kulturrådets ærespris til Garbarek torsdag

Publisert
07.12.2004
Skrevet av
- Red.

Norsk kulturråds ærespris for 2004 går som kjent til jazzmusiker Jan Garbarek. Under overrekkelsen vil Arve Tellefsen og pianisten Tor Espen Aspaas spille en komposisjon av Jan Garbarek. Skuespilleren Endre Hellestveit leser dikt av Olav H. Hauge. Lederen i Norsk kulturråd, Vigdis Moe Skarstein, deler ut prisen. Det hele foregår i Oslo Konserthus, lille sal, torsdag 9. desember, klokken 20.

Fra Norsk kulturråd har Ballade mottatt følgende pressemelding i forbindelse med torsdagens utdeling:

«Med sitt utgangspunkt i afrikansk-amerikansk jazzmusikk markerte Jan Garbarek seg tidlig i sin karriere på 1960-tallet med en personlig og original spillestil. Han vakte oppmerksomhet i både norsk og internasjonalt musikkliv. Garbarek hadde en sentral posisjon blant norske musikere i denne perioden og hans kunstneriske arbeid la et godt grunnlag for utviklingen av jazz og improvisasjonsmusikk i Norge fra 1970-tallet og til i dag.

Garbarek har realisert nye sider av sopran- og tenor-saxofonens klangpotensiale, noe som har hatt stor betydning for musikere over hele verden. Hans internasjonale orientering i samspill med musikere fra ulike kulturer har i sterk grad bidratt til nye musikkuttrykk i forskjellige sjangre.

Norsk kulturråds ærespris deles hvert år ut til en person som har gjort en innsats av vesentlig betydning for norsk kulturliv. Prisen er på 250 000 kroner. Jan Garbarek vil også motta en bronseløve av Elena Engelsen.

Norsk kulturråd har siden 1968 delt ut sin årlige ærespris. Listen over prisvinnerne inneholder en rekke kjente personer fra norsk kulturliv, deriblant Alf Prøysen, Sigbjørn Bernhoft-Osa, Harald Sæverud, Arne Skouen, Arne Nordheim, Synnøve Anker-Aurdal, Anne-Cath Vestly, Arve Tellefsen, Liv Ullmann, Sverre Fehn, Finn Carling, Kjartan Slettemark og Edith Roger. Æresprisen ble ifjor tildelt forfatteren og dramatikeren Jon Fosse.»

Ballade bragte i forbindelse med at tildelingen av prisen ble kjent, et tredelt portrettintervju med saxofonisten, der han bl.a. snakker om den nye ECM-platen «In Praise Of Dreams» – samt kommunikasjonsmulighetene som ligger i musikken som språk.

— Det funker best for meg når jeg – uten å kunne snakke språket til en musiker – likevel forstår hva han eller hun sier. Hvis jeg finner sånne folk, føler jeg meg hjemme og er komfortabel med å samarbeide med dem, forteller han blant annet her.

Den første av disse artiklene, ført i pennen av jazzmusiker og skribent Torstein Ellingsen, finner du .

Ballade og Musikkinformasjonssenteret gratulerer på ny med prisen.

