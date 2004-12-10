Grammy-nominasjoner til Andsnes og Garbarek

Pianist Leif Ove Andsnes og saksofonist Jan Garbarek er begge nominert til den svært så prestisjetunge Grammy-prisen i klassene ‘Chamber Music Performance’ og ‘Contemporary Jazz Album’. Den 47. Grammyutdelingen avholdes 13. februar, og vil bli sendt på fjernsynskanaler verden over. I går mottok Garbarek også Norsk Kulturråds ærespris for «en innsats av vesentlig betydning for norsk kulturliv».

Av Tomas Lauvland Pettersen

Grammy-prisen, en av plateindustriens mest prestisjetunge priser, deles ut hvert år av the US Recording Academy. Grammyprisen blir sett på som ekstra gjev fordi den tildeles av – og til – artister og musikkteknikere på grunnlag av kvalitet, og ikke salg eller listeplasseringer. Grammyutdelingen, som neste år går av stabelen den 13. februar, samler tusenvis av musikere og teknikere fra hele verden.

Panegyriske anmeldelser i New York Times

I år har to sentrale skikkelser i norsk musikkliv mottatt nominasjoner til hver sine Grammy-priser:

I kategorien for beste kammermusikkfremføring er Leif Ove Andsnes og Christian Tetzlaff (fiolin) nominert for sine tolkninger av Bartok på utgivelsen «Violin Sonatas Nos. 1 and 2» (EMI Classics).

De andre nominerte i denne kategorien er også av formidabelt kaliber:

Fiolinist Leila Josefowicz og pianist John Novacek er nominerte for Adams’ «Road Movies’», Maggini Quartet er nominerte for Bridges «String Quartets Nos. 1 and 3». Hilliard Ensemble er nominerte for Machauts «Motets» og pianistene Martha Argerich og Mikhail Pletnev har fått sine nominasjoner for fremføringen av Prokofievs «Cinderella – Suite for Two Pianos» og Ravels «Ma Mere L’Oye».

Andsnes har også fått svært hederlig omtale i New York Times for en annen utgivelse, nemlig Mozarts «Piano Concertos Nos. 9, 18» (EMI Classics), der Andsnes briljerer i nært samspill med Det Norske Kammerorkester.

New York Times’ anmelder Anthony Tommassini var mildest talt begeistret for platen:

«Denne utsøkte nyinnspillingen kan bli årets overraskende hit…de som kjenner denne bemerkelsesverdige norske pianistens spill, vil ikke bli overrasket av dets vitalitet og skjønnhet. Hans fingerarbeid er imponerende artikulert; hver note teller i en Andsnes-fremføring, og Mozarts indre stemme og basslinjer skinner igjennom med den ytterste klarhet og tilstedeværelse. Men som vanlig – det som beveger meg mest ved Andsnes er den selvutslettende kvaliteten i hans artisteri. Andsnes spiller gnistrende, med glede oppfinnsomt, men er samtidig elegant tilbakeholden. Hver fortolkende vending og pianistisk detalj er i musikken tjeneste. Det Norsk Kammerorkester har alltid vært et toppensemble, men musikerne høres smakfult inspirerte ut på denne platen, som om de visste at noe spesielt skjedde i Oslo-kirken der opptakene fant sted i fjor. Andsnes fanger de lette opera-berøringene i Concerto No. 18 in B-dur (K. 456) med så stor skjønnhet at jeg skulle ønske et eller annet operakompani inviterte ham til å dirigere «Le Nozze di Figaro».

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Dobbel glede for Jan Garbarek

Saxofon- ikonet Jan Garbarek er også nominert til en Grammy – i kategorien «Contemporary Jazz Album» stiller han med sin første utgivelse på seks år; «In Praise of Dreams». Platen ble utgitt på ECM denne høsten. Garbareks mednominerte er heller ikke smågutter: Fourplay med sitt album «Journey», Bill Frisell med «Unspeakable», Don Grusin med «The Hang» og Roy Hargrove med sin utgivelse «The RH Factor».

I tillegg til Grammy-nominasjonen, mottok Garbarek i går Norsk Kulturråds ærespris, som deles ut hvert år til en person som har gjort en innsats av vesentlig betydning for norsk kulturliv.

I juryens begrunnelse står det:

«Med sitt utgangspunkt i afrikansk-amerikansk jazzmusikk markerte Jan Garbarek seg tidlig i sin karriere på 1960-tallet med en personlig og original spillestil. Han vakte oppmerksomhet i både norsk og internasjonalt musikkliv. Garbarek hadde en sentral posisjon blant norske musikere i denne perioden og hans kunstneriske arbeid la et godt grunnlag for utviklingen av jazz og improvisasjonsmusikk i Norge fra 1970-tallet og til i dag.

Garbarek har realisert nye sider av sopran- og tenor-saxofonens klangpotensiale, noe som har hatt stor betydning for musikere over hele verden. Hans internasjonale orientering i samspill med musikere fra ulike kulturer har i sterk grad bidratt til nye musikkuttrykk i forskjellige sjangre.»

Prisen er på 250 000 kroner. Jan Garbarek vil også motta en bronseløve av Elena Engelsen.

Norsk kulturråd har siden 1968 delt ut sin årlige ærespris. Listen over prisvinnerne inneholder en rekke kjente personer fra norsk kulturliv, deriblant Alf Prøysen, Sigbjørn Bernhoft-Osa, Harald Sæverud, Arne Skouen, Arne Nordheim, Synnøve Anker-Aurdal, Anne-Cath Vestly, Arve Tellefsen, Liv Ullmann, Sverre Fehn, Finn Carling, Kjartan Slettemark og Edith Roger. Æresprisen ble i fjor tildelt forfatteren og dramatikeren Jon Fosse.

Artikkelen er oversatt fra engelsk av Knut Steen.