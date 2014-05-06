Jazz

Jazzfestival på sykehjem

Publisert
06.05.2014
Skrevet av
- Red.

Tirsdag inntok Maijazz og Gulljazz Stokka sykehjem i Stavanger.

Gulljazz ble etablert i 2013 og har som mål å tilby jazzfestivaler på sykehjem i Norge hele sommerhalvåret.

Tirsdag var Stokka sykehjem festivalarena, og beboere, deres pårørende og de ansatte er tilbudt festivaldag fra kl 12-16 med grillmat, drikke og og musikk fra første halvdel av 1900-tallet ved orkestrene Ytre Åmøen Dixitrain, Anh Vu Kvartett, Vidar Kenneth Johansens Clarinuts og Birgits Husband.

Samarbeidet mellom Maijazz og Gulljazz er nytt av året, og etter Maijazz går turen til Molde for Moldejazz og Oslo for Oslo Jazzfestival, det hele med Kavlifondet som samarbeidspartner.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

