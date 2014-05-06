Jazzfestival på sykehjem

Tirsdag inntok Maijazz og Gulljazz Stokka sykehjem i Stavanger.

Gulljazz ble etablert i 2013 og har som mål å tilby jazzfestivaler på sykehjem i Norge hele sommerhalvåret.

Tirsdag var Stokka sykehjem festivalarena, og beboere, deres pårørende og de ansatte er tilbudt festivaldag fra kl 12-16 med grillmat, drikke og og musikk fra første halvdel av 1900-tallet ved orkestrene Ytre Åmøen Dixitrain, Anh Vu Kvartett, Vidar Kenneth Johansens Clarinuts og Birgits Husband.

Samarbeidet mellom Maijazz og Gulljazz er nytt av året, og etter Maijazz går turen til Molde for Moldejazz og Oslo for Oslo Jazzfestival, det hele med Kavlifondet som samarbeidspartner.