Jazz

Jazz og u-riks

05.10.2012
Maren Ørstavik

Hvilken utenrikspolitisk effekt har jazzen?

Det spør Nordnorsk jazzsenter når de i dag, fredag 5. oktober, inviterer til minikonferanse på Victoria Nasjonale Jazzscene.

— Den nordnorske jazzen har en effekt i internasjonalt samarbeid, særlig med tanke på nordområdesatsingen og Russland, sier Ulla-Stina Wiland, daglig leder i Nordnorsk jazzsenter.

Kunnskapsutveksling

Hun viser til den norsk-russiske kulturavtalen som eksempel.

— Samarbeidet dreier seg blant annet om utveksling av prosjekterfaring, hvordan man jobber med frivillige, festivaler og arrangører, sier hun.

Blant innlederne på seminaret sitter blant andre Tore Tanum og Sverre Lunde fra Utenriksdepartementets kulturavdeling, spesialrådgiver Arne O. Holm fra Nordområdesenteret, kultursjefen i Bodø kommune og Wiland selv.

Nordnorsk miniinvasjon

Seminaret er en del av Nordnorsk jazzsenters miniinvasjon av Oslo, som foregår 5. og 6. oktober på Victoria. Flere konserter skal presentere bredden i det nordnorske jazzmiljøet.

Blant bandene som spiller er tromsøkvintetten Mob!, Nord Band og KOL.

Dessuten skal det audiovisuelle verket om Svalbard, Arctic Mood, fremføres. Verket har musikk av Brynjar Rasmussen og bilder av Werner Anderson, og ble urfremført på Svalbard i februar i fjor.

