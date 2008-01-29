Finsejazz i bilder
BILLEDSERIE: Bergen jazzforum har arrangert sin lille jazzfestival på Finse siden 1996. I år var festivalen, eller rettere sagt publikums ankomst, truet av dårlig vær. Takket være NSB, som gjennomførte en stilfull kolonnekjøring gjennom vinterkaoset før Bergensbanen ble stengt lørdag ettermiddag, kom publikum fra både vest- og østlandet tidsnok. Artistene leverte gode konserter med referanser til bluegrass, visesang, frijazz og fritt improvisert gitarmusikk, mens publikum gravde seg gjennom snøen.
Av Carl Kristian Johansen
Ivar Chelsom Vogt i Real Ones med sitar. Real Ones består ellers av Øystein Skjælåen, Jørgen Sandvik, Kåre Opheim og David Chelsom Vogt.
Gitaristen Stian Westerhus, som som spiller i blant annet Bladed, Monolithic og Puma, gjorde sin improviserte solokonsert lørdag ettermiddag.
Folk fra hyttene rundt Finse hotell måtte forsere hardt vær for å komme seg til konsertene.
Vokalist Lena Nymark og Martin Taxt på tuba utgjør duoen Silucian Town.
Martin Taxt.
Finse stasjon og Finse hotell 1222 sett fra Steinboligen.
Kjetil Møster i kvartetten The Core lørdag kveld.
The Core hyret inn den svenske bassisten Torbjörn Zetterberg for anledningen. Fast bassist er Steinar Raknes. De øvrige medlemmene i The Core er Erlend Slettevoll, piano, og Espen Aalberg, trommer.
Finse søndag morgen.
Finsejazz ble arrangert fredag 25. januar og lørdag 26. januar.