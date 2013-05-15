Finn ditt øverom

En ny nettside har som mål å gi oversikt over øvingslokaler i Norge.

Øvingsrom.no er et samarbeidsprosjekt mellom kompetansesenterne for rytmisk musikk i Norge og bandOrg.

Formålet med nettsiden er å gi en oppdatert oversikt over øvingslokaler i Norge og at siden skal bli en naturlig søkemotor for band på leting etter øvingslokaler.

Aktørene ønsker også å bruke siden til å kartlegge hvilke områder som har størst mangel på lokaler til leie.

Nettsiden vil være brukerstyrt, og man kan selv legge inn informasjon om øvingslokaler på siden.

Aktørene melder at oversikten per dags dato ikke er komplett og oppfordrer musikkmiljøet til å bruke siden som et verktøy for innsamling av informasjon.