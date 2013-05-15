Jazz

Finn ditt øverom

Publisert
15.05.2013
Skrevet av
- Red.

En ny nettside har som mål å gi oversikt over øvingslokaler i Norge.

Øvingsrom.no er et samarbeidsprosjekt mellom kompetansesenterne for rytmisk musikk i Norge og bandOrg.

Formålet med nettsiden er å gi en oppdatert oversikt over øvingslokaler i Norge og at siden skal bli en naturlig søkemotor for band på leting etter øvingslokaler.

Aktørene ønsker også å bruke siden til å kartlegge hvilke områder som har størst mangel på lokaler til leie.

Nettsiden vil være brukerstyrt, og man kan selv legge inn informasjon om øvingslokaler på siden.

Aktørene melder at oversikten per dags dato ikke er komplett og oppfordrer musikkmiljøet til å bruke siden som et verktøy for innsamling av informasjon.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Flere saker

Stormen konserthus Foto: Big picture, Martin Losvik

Nordic Music Days til Bodø i 2019

Norsk Kompononistforening har for første gang valgt å legge den ambulerende internasjonale festivalen utenfor Oslo.

Hedmark Oppland

Utreder modell for ny musikkstøtte i Hedmark og Oppland

Forslag fra Telemarkforskning skal være klart neste høst. I mellomtiden er det opprettet en midlertidig mindre støtteordning i Hedmark.

Mari Askvik som Shiri og Patrick Egersborg i rollen som operatør i «Ad undas – Solaris korrigert» ved Den norske Opera

Operaspørsmål

Hvordan kan det ha seg at noen av våre viktigste samtidskomponister søker ut av musikken og – med minimal institusjonell...