Brodahl: – Fagfolk brukt som gisler

13.09.2006
Frank Brodahl

– Det som har kommet frem på nettsiden til Jazzforum og Ballade virker av så alvorlig karakter at styret må umiddelbart komme med oppklarende svar. Det skriver trompetist Frank Brodahl i dette innlegget til Ballade. Han er kjent fra blant annet Oslo Groove Company, Sandvika Storband og har en omfattende karriere som musiker, dirigent og instruktør bak seg. Brodahl uttrykker stor skuffelse rundt Norsk Jazzforums behandling av utredningen om store jazzensembler.

Jeg er særdeles aktiv i miljøet rundt de store ensemblene, ikke bare profesjonelle men også den store medlemsmassen av amatør-storband. Jeg er derfor svært opptatt av hva som skjer, og har skjedd i behandlingen av utredningen som omhandler store jazzensembler. Protokollfeil er en lettvint måte å forklare hvorfor det tydeligvis finnes to forskjellige utredninger. En laget av fagfolk i miljøet, på bestilling av styret, og en av styret selv.

Saken er spesielt alvorlig, når fagfolk med stor integritet i miljøet blir brukt som gisler for å fremme det motsatte av det de står for. Slik oppfatter jeg nemlig styrets versjon av utredningen.

Det som har kommet frem på nettsiden til Jazzforum og Ballade virker av så alvorlig karakter at styret må umiddelbart komme med oppklarende svar på spørsmålene Eirik Hegdal, Geir Lysne, Olav Dale og Anders Eriksson stiller.

Det er ikke mer enn man kan forlange i en demokratisk organisasjon som faktisk jobber for oss. (Eller skal vi si burde jobbe for oss).

Det hører med til historien at jeg som aktiv aktør i miljøet tidlig fikk se den opprinnelige versjonen fra utredningsgruppa, og den støttet jeg 100 %.

Jeg oppfordrer offentlige instanser som kulturråd, kulturdepartement og andre til å be om en versjon av den opprinnelige utredningen. Eller be om et informasjonsmøte med forfatterne eller andre som til daglig kjenner nasjonale og internasjonale storband på pulsen.

Frank Brodahl (f. 1967) flyttet til Oslo i 1992 og begynte her sin karriere med blant annet Oslo Groove Company, Sandvika Storband og Thomas von Brömsen. Jobbet som solist, dirigent, produsent og instruktør. Blant annet NDR Big band Hamburg, Oslo Nye Teater, Geir Lysne Listening Ensemble, Far East Jazz Orchestra og Eidsvoll Storband. Gjort en stor mengde TV show for NRK og TV2. Han har siden høsten 2003 vært ansatt i Det Norske Blåseensembelet.

Eirik Hegdal

Spørsmål til styret i Norsk jazzforum

Arbeidsgruppen bak utredningen «Store jazzensembler – dynamiske og forutsigbare» har uttrykt mistillit til Norsk jazzforums (NJF) behandling av denne. De...

Norsk Jazzforum – logo (jazzforum.no)

Norsk jazzforum svarer utredningsgruppen

Harald Devold, styreleder i Norsk jazzforum, gir her et tilsvar til kritikken framført av utredningsgruppen bak ”Store jazzensembler – dynamiske...

Norsk Jazzforum – logo (jazzforum.no)

– Norsk jazzforum på kollisjonskurs med sine egne medlemmer om store jazzensembler.

Deler av arbeidsgruppen som utarbeidet utredningen «Store jazzensembler – dynamiske og forutsigbare» i 2004, uttrykker mistillit til Norsk jazzforums behandling...

Jan Gunnar Hoff Group (Foto: jangunnarhoff.no)

– Har Norsk Jazzforum problemer med å velge side?

I et nylig innlegg på Ballade spurte jazzmusiker Frode Gjerstad: – Burde ikke Jazzforum kunne tre støttende til og hjelpe...

Harald Devold (Foto: Hilde Arvola)

– Norsk jazzforum er på banen

I et innlegg publisert på Ballade etterlyser Frode Gjerstad engasjement fra Norsk jazzforum i saken rundt manglende honorarutbetalinger fra Vossa...

Petter Pettersson (Foto: Jazznytt.no)

Petter Pettersson svarer Gjerstad

I et innlegg på Ballade etterlyser Frode Gjerstad engasjement fra Norsk Jazzforum i saken rundt Vossa Jazz. Gjerstad tar også...

Et landskap formet av historie og spenning, er bearbeidet som lyd i et mørkt gallerirom i Oslo.

– Kanskje vil lyden som lagres i kunsten overleve all digitalisering

Neste år er det 200 år siden grensen mellom Norge og Russland ble tegnet opp langs Pasvikelva. Nå har komponist...

EDVARD til Anja Lauvdal overrakt av Susanna Wallumrød

EDVARD-pris til komponist og jazzmusiker Anja Lauvdal

– Lauvdal danser med sansene våre og puster oss ut og inn som en varm damp i den kalde luften.

Honningbarna i Kulturkirken Jakob under by:Larm 2017 Foto: Michael Schult Ulriksen / by:Larm

by:Larm skal kåre Årets Stjerneskudd

Oppretter ny pris for å hedre artisten som utmerker seg mest under festivalen.