Aagre + ACT
Saksofonisten Frøy Aagre signerer med det tyske plateselskapet ACT Music.
Aagres første ACT-utgivelse ”Cycle of Silence” kommer i februar 2010 med påfølgende lanseringsturne og får distribusjon vi ACTs nettverk over hele verden.
ACT er en av de større aktørene innen jazz i Europa og har artister som Terri Lyne Carrington, Nils Landgren og Nguyên Le i artiststallen. Selskapet har gitt ut over 200 album.
Aagre med band på Midem
I høst skal Frøy Aagre og hennes band (Andreas Ulvo, Audun Ellingsen og Freddy Wike) på turné til Storbritannia og spille konserter på festivaler som London Jazzfestival og Dundee Jazz festival i Edinburgh.
Frøy Aagres skal også til Australia i oktober og spille fem konserter på prestisjefylte festivaler som Wangaratta Jazzfestival, Brisbane Jazzfestival og York Jazzfestival med med den australske jazztrioen Misinterprotato.