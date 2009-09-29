Aagre + ACT

Saksofonisten Frøy Aagre signerer med det tyske plateselskapet ACT Music.

Aagres første ACT-utgivelse ”Cycle of Silence” kommer i februar 2010 med påfølgende lanseringsturne og får distribusjon vi ACTs nettverk over hele verden.

ACT er en av de større aktørene innen jazz i Europa og har artister som Terri Lyne Carrington, Nils Landgren og Nguyên Le i artiststallen. Selskapet har gitt ut over 200 album.

Aagre med band på Midem

I høst skal Frøy Aagre og hennes band (Andreas Ulvo, Audun Ellingsen og Freddy Wike) på turné til Storbritannia og spille konserter på festivaler som London Jazzfestival og Dundee Jazz festival i Edinburgh.

Frøy Aagres skal også til Australia i oktober og spille fem konserter på prestisjefylte festivaler som Wangaratta Jazzfestival, Brisbane Jazzfestival og York Jazzfestival med med den australske jazztrioen Misinterprotato.