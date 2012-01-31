Jazz Evidence er årets jazzklubb

31.01.2012
- Red.

Kåret av Norsk Jazzforum.

Jazz Evidence i Kongsberg er tildelt prisen Årets Jazzklubb 2012 av medlems- og interesseorganisasjonen Norsk jazzforum.

I begrunnelsen for tildelingen heter det blant annet at Jazz Evidence, som med sine 50 år er blant landets eldste jazzklubber, er en moderne og veldrevet klubb som har hatt enorm betydning for utviklingen av jazzbyen Kongsberg.

Deles ut 1. februar

Prisen overrekkes av Tore Flesjø, daglig leder i Norsk jazzforum, onsdag 1. februar på EnergiMølla i Kongsberg i forbindelse med konserten med Petter Wettre Next Generation. Flesjø, som i en periode på ti år var daglig leder av Kongsberg Jazzfestival, har fulgt klubben tett gjennom årene.

– Det er veldig hyggelig å kunne overrekke prisen Årets Jazzklubb til Jazz Evidence. Gjennom min tidligere tilknytning til Kongsberg har jeg fulgt klubben på nært hold, og synes dette er velfortjent. Det er en ære å representere Norsk jazzforums styre i denne anledningen, sier Tore Flesjø i en pressemelding.

Bevisst og målrettet

Det er Norsk jazzforums styre, bestående av arrangører, festivaler og profesjonelle jazzmusikere, som tildeler prisen Årets jazzklubb til én av organisasjonens medlemsklubber.

I vurderingen legges det blant annet vekt på en bevisst og målrettet programpolitikk, god gjennomføring av arrangementene, god organisering og orden på økonomien. Prisen er på 25 000 kroner og overrekkes i forbindelse med Vinterjazz. Fjorårets vinner var .

