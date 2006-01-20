Høydepunkt for Leif Ove Andsnes

Søndag 22. januar er det duket for et desidert musikalsk høydepunkt for pianisten Leif Ove Andsnes: Stedet er Grosses Festspielhaus i Salzburg. Arrangør er Internationale Stiftung Mozarteum. Leif Ove Andsnes på podiet sammen med Wiener Philharmoniker,under ledelse av dirigenten Nikolaus Harnoncourt.

— For Leif Ove er det en mangeårig drøm som nå går i oppfyllelse, sier hans norske manager Kjell Wernøe i Pro Arte. Etter fantastisk Canada og USA turne med Det Norske Kammerorkester som ble avsluttet i fullsatt New York Carnegie Hall på onsdag, er Leif Ove nå på plass i Salzburg, med full konsentrasjon om oppgaven som venter, forteller Wernøe.

Med fullsatt program, har han bedt meg si dette om oppgaven som venter:

— Å debutere med Wiener Philharmoniker, i Salzburg, med klaverkonserter av Mozart og Haydn på programmet, få dager før Mozarts 250-års fødselsdag, er selvsagt en stor ære og musikalsk begivenhet for meg. Å få samarbeide med dirigenten Nikolaus Harnoncourt er noe jeg spesielt har gledet meg til i lang tid.

Etter Salzburg spiller Leif Ove konserter i Firenze før turen går tilbake til USA og konserter med Chicago Symphony. Deretter er det endelig Norgesturne!

— I tiden 21.februar til 12 mars blir det endelig konserter i Norge, forteller Wernøe. – Det har tatt oss 3 år å finne ledig tid til en sammenhengende soloturne. Det bir konserter i Ålesund,Kristiansund, Trondheim, Namsos, Bodø, Harstad, Tromsø og Alta med avslutning under Vinterfestspillene på Røros.