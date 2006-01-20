Høydepunkt for Leif Ove Andsnes

Publisert
20.01.2006
Skrevet av
- Red.

Søndag 22. januar er det duket for et desidert musikalsk høydepunkt for pianisten Leif Ove Andsnes: Stedet er Grosses Festspielhaus i Salzburg. Arrangør er Internationale Stiftung Mozarteum. Leif Ove Andsnes på podiet sammen med Wiener Philharmoniker,under ledelse av dirigenten Nikolaus Harnoncourt.

— For Leif Ove er det en mangeårig drøm som nå går i oppfyllelse, sier hans norske manager Kjell Wernøe i Pro Arte. Etter fantastisk Canada og USA turne med Det Norske Kammerorkester som ble avsluttet i fullsatt New York Carnegie Hall på onsdag, er Leif Ove nå på plass i Salzburg, med full konsentrasjon om oppgaven som venter, forteller Wernøe.

Med fullsatt program, har han bedt meg si dette om oppgaven som venter:

— Å debutere med Wiener Philharmoniker, i Salzburg, med klaverkonserter av Mozart og Haydn på programmet, få dager før Mozarts 250-års fødselsdag, er selvsagt en stor ære og musikalsk begivenhet for meg. Å få samarbeide med dirigenten Nikolaus Harnoncourt er noe jeg spesielt har gledet meg til i lang tid.

Etter Salzburg spiller Leif Ove konserter i Firenze før turen går tilbake til USA og konserter med Chicago Symphony. Deretter er det endelig Norgesturne!

— I tiden 21.februar til 12 mars blir det endelig konserter i Norge, forteller Wernøe. – Det har tatt oss 3 år å finne ledig tid til en sammenhengende soloturne. Det bir konserter i Ålesund,Kristiansund, Trondheim, Namsos, Bodø, Harstad, Tromsø og Alta med avslutning under Vinterfestspillene på Røros.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Tor Espen Aspaas (Foto: Ingrid Eide)

Vinterfestspill i Bergstaden, 9.-13. mars

9. mars åpner Vinterfestspillene i Bergstaden. Iløpet av helgen gjennomføres 13 arrangment, og blant årets utøvere er Leif Ove Andsnes,...

Rolf Cato Raade

Åtte verdspremierer under Nordland Musikkfestuke

Når Nordland Musikkfestuke opnar laurdag, er det duka for urframføringar av åtte nye verk i Bodø. Rolf Wallin, Asbjørn Schaatun,...

Leif Ove Andsnes 2006 (photo: Simon Fowler)

Leif Ove Andsnes Grammy-nominert

Norges mest profilerte konsertpianist er nok en gagn nominert til en Grammy-pris – denne gangen i klassen «Beste intrumentale solist...

Knut Steen

Årets 10 norske plater – Knut Steen

Når musikkjournalister skal velge ut sine ti favoritter, kommer filosofen Kierkegaards credo – «subjektiviteten er sannheten” nesten pinlig til sin...

Leif Ove Andsnes 2006 (photo: Simon Fowler)

Classical Brit Award til Leif Ove Andsnes

Leif Ove Andsnes vant prisen i kategorien “Beste instrumentalist” under årets Classical Brit Awards i London.

Flere saker

Hullogsoenn1

En verden uten hull

Hva er egentlig hull? Hvor kommer de fra og hvor blir det av dem? Trenger vi egentlig hull? Dette er...

Kollasj med stills fra musikkvideoer under Kortfilmfestivalen i Grimstad, juni 2021.

Ballade video XCIX: Gullstolen venter!

Kortfilmfestivalen i Grimstad tar til onsdag 9. juni. Vi presenterer her ti av de utvalgte musikkvideoene, med Ane Brun, Lokoy...

Evelyn Rasmussen Osazuwa, verdensmester i slampoesi

Tekster som smeller

Verdensmester i slampoesi, Evelyn Rasmussen Osazuwa, skriver tekster om store emosjoner og det som berører henne. For eksempel farens utvisning...