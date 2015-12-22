God jul!

Publisert
22.12.2015
Skrevet av
- Red.

Ballade tar juleferie og er tilbake mandag 4. januar. Vi har derfor plukket frem noen forslag til julelektyre fra arkivet.

I 2005 skrev Ketil Stokkan dette innlegget om regelverket for bruk av kirkerommet til den stadig like aktuelle tradisjonen med julekonserter både i og utenfor kirkene. Stokkan kalte det «klarerte skillingsviser og pop til en overkommelig penge».

I 2009 foregikk det en filosofisk debatt om selve julemusikken. Da publiserte vi dette innlegget fra pianist og skribent Øyvind Aase. Her skriver han “Denne julen har det musikalske juleritualet i enda sterkere grad enn tidligere fremstått som en lakonisk, ironisk kommentar til “the sound and the fury” som til tider preger musikkens sosiale stilling”.

Når det kommer til julegaver skal vi ikke lenger tilbake enn til 2010 før det ble konstatert at det er vanskelig å pakke inn en datafil. I 2011 mente Jørn Dalchow at dette var siste året det ville finnes fysiske formater under juletreet.

I år har det blitt klart at strømming i fjor kompenserte for nedgangen i fysiske salg. Det har imidlertid blitt diskutert om digitaliseringen dreper musikken, i hvert fall rocken slik vi kjenner den. Samtidig som den digitale valutaen åpner for nesten nye uttrykk.

Men i alt dette digitale snakket kan det være verd å mimre tilbake til en tid der musikken kom på bånd. Noe Bjørn Hatterud gjorde høst da han skrev sin hyllest til kassetten.

Til neste år fyller ellers konsertscenen Rockefeller i Oslo 30 år. Dette skrev vi før 25 års-jubileumet.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

