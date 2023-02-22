Jana Winderen spiller og snakker på Sonarfestivalen

Allsidig lydkunstner booket til kredibel Barcelona-festival.

Med den mystiske elektronikaens «superstjerne» Aphex Twin øverst i siste nyhetsbrev, finner også Barcelona-festivalen Sónar plass til norsk Sonar løfter fram at høydepunkter i Winderens arbeid inkludereer «overraskende støyende opptak av reker, oppsprekkende is som smelter og en symfoni av undervannsinsekt i norske elver.

På Sónar+D gir Winderen en kort innføring i sitt arbeid, fulgt av konsert med noen av arkivopptakene sine.»

Jana Winderen har utdanning i fiskeøkologi, billedkunst og bachelor i Fine Arts fra Goldsmiths University of London. Lista over verk de siste 25 åra er lang og variert, og hørster internasjonal anerkjenning. Bli bedre kjent med henne i dette portrettet fra en produktiv og annerledes kunsthverdag i pandemien.

Sonarfestivalen feirer sitt 30-årsjubileum 15.–17. juni.