Jana Winderen i felt – her i USA.

(Foto: Lena Winderen)

Jana Winderen spiller og snakker på Sonarfestivalen

22.02.2023
- Red.

Allsidig lydkunstner booket til kredibel Barcelona-festival.

Med den mystiske elektronikaens «superstjerne» Aphex Twin øverst i siste nyhetsbrev, finner også Barcelona-festivalen Sónar plass til norsk Sonar løfter fram at høydepunkter i Winderens arbeid inkludereer «overraskende støyende opptak av reker, oppsprekkende is som smelter og en symfoni av undervannsinsekt i norske elver.

På Sónar+D gir Winderen en kort innføring i sitt arbeid, fulgt av konsert med noen av arkivopptakene sine.»

Jana Winderen har utdanning i fiskeøkologi, billedkunst og bachelor i Fine Arts fra Goldsmiths University of London. Lista over verk de siste 25 åra er lang og variert, og hørster internasjonal anerkjenning. Bli bedre kjent med henne i dette portrettet fra en produktiv og annerledes kunsthverdag i pandemien.

Sonarfestivalen feirer sitt 30-årsjubileum 15.–17. juni.

 

Relaterte saker

Jana Winderen hydrofon opptak NY

Lydkunstnar Jana Winderen lærer oss å lytte

Pandemien opna kreativitet og nye nettverk for lydkunstnar Jana Winderen. Ho oppfordrar oss til å lytte – vi har så...

Fisker, Genova

Usynlege landskap

Jana Winderen leitar etter lydar frå landskap ein ikkje kan sjå eller høyra. På ”Energy Field” lyttar me til det...

Flere saker

Swae Lee (Rae Sremmurd, US) på Kadetten i 2019. Fra full slette på Kadettangen i 2019 – til avlyst i 2020. Mange billettkjøpere etterspør refusjon i et humpete år for pop og hiphopfestivalen

Ny deleier og håp om koronamillioner: Kadetten unngår konkurs

Etter mange skriverier om uforsvarlig økonomi og en nesten-konkurs håper festivalen i Sandvika på millioner i koronastøtte. 7000 billettkjøpere venter...

CircusP rawdna foto BenteM Hætta

Samisk språkuke i Ballade

Vi er midt i den samiske språkuka Giellavahkku, og her har vi samlet et knippe saker som er publisert på...

Fra konsert med Honningbarna på by:Larm 2017 Foto: Nathalie Lystad

Musikken i samfunnet

Musikk kan gi bedre liv, men kan også være helseskadelig for dem som jobber med den. Under by:Larm skal vi...