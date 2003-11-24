Julekonserter med Elias Akselsen

Førstkommende søndag, 30. november, holder førjulstidens mest kritikerroste artist, Elias Akselsen, konsert i Kampen kirke. Som tater har Elias Akselsen tilbrakt julehøytider på flukt fra barnevern, lensmann og prest. Mang en jul ble tilbrakt i fjøs på norske gårdsbruk. – Vi fryktet presten mer enn djevelen, erindrer Elias Akselsen, som også vil opptre i Kampen siste søndag i advent.

Av Arvid Skancke-Knutsen

Elias Akselsen har den siste tiden fått mye mye ros for sin juleplate «Her kommer dine arme små». Albumet har forlengst blitt gitt høyeste karakter av en lang rekke anmeldere, der Dagsavisens Mode Steinkjer kan stå som en representant for de mange kritikerne som lar seg bevege av Akselsens personlige tolkninger av religiøse julesanger: «Elias Akselsen synger for livet. Med stemme og sjel får han kjente og mindre kjente julesanger til å stråle av en sårhet og en indre overbevisning som etterlater lytteren både rystet og varm», mente Steinkjer.

«Akkurat som hans første plate med religiøse taterviser, er denne juleplata et dokument over et folks lidelse, men samtidig den vakreste råslipte juleplata som er utgitt her til lands, som yter Brorson, Ingemann, Sande og Prøysen stor rettferdighet», skriver Dagsavisen videre.

Det var platen «Hjemlandsklokker», som for alvor viste hva tatersangeren Elias Akselsen hadde å by på av stemme og genuint musikalsk uttrykk. For denne utgivelsen ble den 56 år gamle sangeren nominert til Spellemannprisen, og nylig ble han også tildelt Hedmarks fylkes kulturpris.

— Skal du forstå hva som skjer i samfunnet vårt i dag, bør du lese Levi Henriksen og høre på Elias Akselsen, uttalte den nyslåtte Edvardpris-vinneren og forfatteren Kjartan Fløgstad i sommer til avisen Glomdalen. – Akselsen og Henriksen evner å bruke rikdommen og ressursene i den folkekulturen som maktutrederne for lengst har avgrenset seg fra.

Forfatteren fortalte om sitt møte med Akselsen og akkompagatør Stian Carstensen på Josefine Viseklubb i Oslo: – Det var virkelig sterkt. Selv de mest herdede sjelene gråt av rørelse.

Elias Akselsen markerer ventetiden mot jul med konserter i Kampen kirke 30. november og 21. desember, begge dager kl 20. Han har med seg Stian Carstensen på trekkspill. Repertoaret omfatter klasiske julesanger og salmer som «Glade jul», «Jeg er hos Gud i nåde», «O, helga natt» og Alf Prøysens «Julekveldsvise».

Elias Akselsens juleplate er, i likhet med forgjengeren «Hjemlandsklokker», utgitt av det uavhengige, norske plateselskapet Via Music, som ble etablert i 1998 av Sigbjørn Tveite. I 2002 ble i alt to av selskapets tre utgivelser nominert til Spellemannprisen. Konsertene arrangeres av det nystartede selskapet Pepper AS.