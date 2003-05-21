Folkemusikk

Folkemusikere ansatt i Musikerordningen

Publisert
21.05.2003
Skrevet av
- Red.

Styret i Musikerordning for Hedmark har ansatt Atle Lien Jenssen og Margrete Nordmoen i de nye stillingene i folkemusikk. De deler ett årsverk, med 50 prosent stilling hver, og vil tiltre stillingene 1. september. Mål for Musikerordningen for Hedmark er bl.a. å tilføre fylket ny musikalsk og formidlingsfaglig kompetanse, og å gi et konserttilbud til hele fylket, slik at befolkningen kan oppleve musikk skapt i Hedmark av egne krefter

Atle Lien Jenssen er 46 år gammel, og kommer fra Hamar. Han har vært aktiv i folkemusikkmiljøet i Norge i nær 30 år, som spelemann og folkemusikkinnsamler. Atle Lien Jenssen er først og fremst felespiller, men han trakterer også andre instrumenter, som enraders durspill, bukkehorn, Østerdalsklarinett, gitar og fløyter. Innsamlings- og dokumentasjonsvirksomheten hans har resultert i flere bøker og plateutgivelser om og med tradisjonsmusikk fra Hedmark. Han har lært tradisjonsspill fra en lang rekke eldre utøvere fra den sørlige delen av Hedmark.

Margrete Nordmoen er 33 år gammel. Hun kommer fra Trysil, og er nå bosatt i Valle i Setesdal hvor hun arbeider ved den videregående skolen i kommunen. Hennes hovedinstrument er sang. I tillegg spiller hun eldre folkemusikkinstrumenter som bukkehorn og lur, og er også utøver innen folkedans. På landskappleikene har hun A-klassestatus både i vokal folkemusikk og i dans vanlig fele.

Atle Lien Jenssen og Margrete Nordmoen tiltrer stillingene sine 1. september. Det var 17 søkere til stillingene, opplyser Musikerordningen.

Mål for Musikerordningen for Hedmark er bl.a.å tilføre fylket ny musikalsk og formidlingsfaglig kompetanse, og å gi et konserttilbud til hele fylket, slik at befolkningen kan oppleve musikk skapt i Hedmark av egne krefter, samt stimulere og komplettere de allerede eksisterende musikkmiljøene i fylket. Ordningen vil prioritere utøvervirksomhet foran pedagogisk virksomhet, og ønsker å rekruttere dyktige musikere etter musikk- og formidlingsfaglige kvalifikasjoner, der formell kompetanse i noen tilfeller kan erstattes av realkompetanse. Du kan ellers lese mer om stillingene og Musikerordningen for Hedmark på disse sidene.

