De nominerte til årets Folkelarmpris er…

Folkelarmprisen deles ut lørdag 30. september. Det er en platepris for folkemusikk som ble delt ut for første gang i fjor. I år er konkurransen utvidet til seks klasser, der nyskapende/eksperimentell er nykommer. I tillegg skal det i år gis pris for Årets folkemusiker. Folkelarm mottok nesten 60 plater, og bredden er større en noen gang. – Folkemusikken er inne i en rivende utvikling for tiden, sier prosjektleder Frode Rolandsgard. Han er positiv til utviklingene som kommer til uttrykk i norske folkemusikkplater: – Vi har en rekke knallgode solister som legger tradisjonen til grunn for videre eksperimentering, sier Rolandsgard. Her er listen over alle de nominerte.

Av Bjørn Hammershaug

De utvalgte vil konkurrere i klassene Solo, Gammeldans/tradisjonelt samspill, Nyskapende/eksperimentell, Åpen klasse, Dokumentasjon og Nykommer.

I tillegg skal det i år utdeles pris for Årets folkemusiker. Dette skal være en pris som tar utgangspunkt i at artisten har gitt ut plate, men også at artisten har utmerket seg på andre måter som gjennom konserter, kappleiker og festivaler.

Større bredde

Prosjektleder i Folkelarm Frode Rolandsgard kan fortelle om voksende interesse i miljøet for denne prisen:

— Nesten 60 plater var påmeldt i år, og det en økning fra i fjor da det var i underkant av 50 innsendte utgivelser.

Opplever dere også at det er større musikalsk bredde blant utgivelsene enn tidligere?

— Absolutt. Det er en større bredde, som særlig strekker seg over mot samtidsmusikk. Folkemusikken er inne i en rivende utvikling for tiden, der vi opplever en langt større profesjonalisering enn før. Dette skyldes at mange nå går på musikkhøyskoler og benytter seg av andre høyskoletilbud. Her blir de vant med å samarbeide med andre miljøer i større grad enn tidligere.

Dette gir seg også utslag på platefronten: – Resultatet blir at vi har en rekke knallgode solister som legger tradisjonen til grunn for videre eksperimentering, sier Rolandsgard.

Nye klasser

Dere har utvidet kategoriene i år. Hva er grunnen til det?

— I fjor lanserte vi Åpen klasse, men det viste seg at det ble litt vanskelig å få tak på hva vi egentlig ville med den. De mer eksperimentelle artistene måtte konkurrere med helt andre artister. Vi valgte derfor å skille ut Nyskapende/eksperimentell for seg selv, og beholde Åpne klasse for de som ikke så lett lar seg plassere i de andre kategoriene.

I tillegg vil det bli delt ut en pris for Årets folkemusiker. Det er første gang dette skjer.

— Denne hedersbevisningen strekker seg litt bredere enn å bare være knyttet til et konkret plateprosjekt, forklarer Rolandsgard. Artisten som mottar denne skal også har gjort seg bemerket på andre måter.

Hvilken betydning tror du en slik pris har for de nominerte?

— Det gir jo først og fremst litt ære for de som vinner, og prisen vil kanskje bidra til å promotere platen – også utenfor Norge.

Rolandsgard legger til med et smil: – Det høres vel heller ikke så verst ut å klistre en lapp på plateomslaget med ”Winner of the Norwegian Folk Music Award?”

En jury på fem har kommet frem til at følgende artister fortjener å kjempe om den æren:

Solo:

Ole Larsen Gaino: Luodis Luohtái 3 (Idut AS)

Anne Hytta: dag, kveld, natt (ta:lik)

Aslak og Hans W. Brimi: Blå september (ta:lik)

Dokumentasjonsplate

Div. art: International Jew’s Harp (Heilo)

Einar Løndal: Løndalsspel (ta:lik)

Div. arkivopptak: Hugen leiker så vide (Norsk folkemusikkformidling)

Åpen klasse

Abdulrahman Surizeki: Love songs and Trance Music from Balochistan (Etnisk musikklubb)

Transjoik m/ Sher Miandad Khan: Bewafa

Lasse Thoresen: Chases, Cattle Calls and Charts (Aurora / Grappa)

Gammeldans / tradisjonelt samspill

Jon Faukstad & Per Sæmund Bjørkum: Konsert på Kleppe (JPS)

Søndre Trondhjems Spellmannslag: Den er grei, ja… (STS)

Kvarts: Steinsprang (KVARTS cd-produksjon)

Nyskapende / eksperimentell

Mattisgard & Røine: Sudan Dudan (ta:lik)

Lars-Ante Kuhmunen: Birrasis (Idut AS)

Moldestad, Mjølsnes og Høgemo: Gamaltnymalt (NORCD)

Årets nykommer

Annar By: Folk, gitar og sang (Nordic Sound)

Adjagas: Adjagas (Trust Me Records)

Lars-Ante Kuhmunen: Birrasis (Idut AS)

Anne Hytta: dag, kveld, natt (ta:lik)

Mattisgard & Røine: Sudan dudan ( ta:lik)

I forbindelse med prisutdelingene blir det konsert med bidrag av blant andre Hekla stålstrenga, norsk-svenske Frigg, kystkoret Storm Weather Shanty Choir, landskappleik-vinnerne Camilla Granlien og Aslak Brimi, fra Gudbrandsdalen.

Programledere er Solbjørg Tveiten og Knut Aastad Bråten.

Folkelarm er en folkemusikkmesse og et bransjetreff for genren som i år blir arrangert for 2. gang. Prisutdelingen foregår på Fabrikken i Oslo under Folkelarm, lørdag 30. september.

All nødvendig informasjon finnes på hjemmesidene til folkelarm.no og folkemusikk.no.