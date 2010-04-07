Dypdykk i lydlandskapet

NOTAM – Norsk senter for teknologi i musikk og kunst – arrangerer i løpet av de nærmeste dagene en rekke konserter og en filmvisning i forbindelse med symposiet Soundscape i kunsten.

Av Notto J. W. Thelle og Jøran Rudi, NOTAM

I løpet av de siste årene har det oppstått en ny interesse for lydmiljøer i mange deler av samfunnet, og i kjølvannet av denne utviklingen har soundscape-komposisjon etter hvert blitt en egen kunstform i grenselandet mellom musikk og lydkunst.

Artistene som skal opptre 8. og 9. april er noen av de største innen lydkunstfeltet internasjonalt. Francisco López (Spania), som spiller på Riksscenen 9. april, er anerkjent som en av de ledende figurene innen lydkunsten og den eksperimentelle musikkscenen. I løpet av de siste 30 årene har han utviklet et imponerende lydunivers der han bryter barrierene mellom industrielle lyder og lydmiljøer fra naturen. Hans varemerke er at publikum skal sitte i stummende mørke med bind for øynene.

Francsico López poserer med bind for øynene, hans varemerke. (Foto: Gorka Lejarcegi)

På samme konsert som Lopez, spiller også norsk-britiske Natasha Barrett, som er en av verdens fremste komponister og utøvere innen den elektroakustiske sjangeren. Hun er opprinnelig fra Storbritannia, og har master- og doktorgradsutdannelse fra henholdsvis University of Birmingham og City University i London. Barrett kom til Norge i 1998 som gjestekomponist hos NOTAM, og har siden bosatt seg i Oslo. I 2006 vant hun Nordisk Råds musikkpris, og har vunnet en rekke priser internasjonalt.

Kvelden før, torsdag 8. april, er det duket for soundscape-konsert på Cinemateket. David Monacchi (Italia) fremfører for første gang i Norge. Hans fokus er opptak av naturlige lydmiljøer og uberørte økosystemer i forskjellige verdensdeler, og han bruker nyskapende feltopptaksteknikker for å skape sine lydlandskaper.

Norske Jana Winderen er lydkunstner med særlig fokus på lydmiljøer under vann og is. Senere på kvelden blir det visning av Andrej Tarkovskijs Offeret, med introduksjon av mannen bak lyden i filmen, svenske Owe Svensson. Hans omfattende produksjon på over hundre filmer spenner fra Ingmar Bergmans Fanny og Alexander til norske filmer som Kristin Lavransdatter og Schpaaa.

Soundscape er et vidt begrep som inkluderer oppmerksomhet på alle typer signaler i det lydlige miljøet. Begrepet har blitt brukt med stor variasjon i fokus, interesse og faktisk arbeid. Mange av de miljømessige perspektivene har etter hvert tatt opp i seg et fokus på akustisk økologi: Hva lyden i våre omgivelser forteller oss om våre moderne livsbetingelser i byer, på landsbygda og i naturen.

Denne bølgen av interesse for det som først ble ”oppdaget” og utviklet av gruppen som formet seg rundt Murray Schafer i 1970-årenes Vancouver stammer fra ulike kilder. Våre akustiske miljøer har gjennomgått dramatiske forandringer, og luften er fylt av ulike typer signaler med en større tetthet enn tidligere; vi lever og lytter til andre ting.

Det Schafer kalte schizofoni – en mangel på forbindelse mellom lyd og dens fysiske kilde – er mer normalt nå enn tidligere, på grunn av digitalteknologien og den voldsomme spredningen av elektronisk utstyr. Parallelt med denne utviklingen har oppmerksomheten om lyd som bærer av kulturell betydning økt, noe som for eksempel konserveringstiltak som BBCs sosiale teknologi-baserte nettside Save Our Sounds, og Electric Music Foundations kuraterte nettside og festival Ear to the Earth viser. Mange lyder som står i fare for å bli overdøvet eller overveldet av dagens utvikling ansees som viktige bærere av mening, identitet og kulturhistorie.

Soundscape-lytting krever en bredere oppmerksomhet enn hva tradisjonell lytting til musikk støtter seg på. Den er kontekstmessig og sosialt orientert, og sporer betydning gjennom lydens ontologi og epistemologi – hva lydene refererer til og hva kunnskapen om dem bringer frem av assosiasjoner.

Med symposiet Soundscape i kunsten ønsker NOTAM å rette søkelyset mot soundscape-perspektiver og gjøre begrepet mer kjent i Norge. Punktumet for den kunstneriske delen av NOTAMs satsning settes på Sound of Mu på fredag kveld, med DJ-sett av Child of Klang (DJ Sunshine). Bak dette doble aliaset er Elin Øyen Vister – lydkunstner og komponist med bakgrunn som DJ og elektronisk musikkutøver. Hun fikk en stor lytterskare som DJ Sunshine da hun i flere år hadde sitt eget program på NRK P3. I senere tid har hun vendt fokuset mer mot soundscape-komposisjon under navnet Child of Klang. Denne spennende kombinasjonen lydkunst og DJ’ing gjør Vister til den perfekte artisten for den avsluttende soundscape-festen.

Symposiet, konsertene og filmvisningen arrangeres i samarbeid med Norges musikkhøgskole, Riksteatret, Norsk filminstitutt og Sound of Mu, med støtte fra Norsk kulturråd og Fritt Ord. Symposiets hjemmeside finnes her.