Buddyprisen til Raknes

Musiker, improvisatør og komponist Eldbjørg Raknes mottok søndag 18. desember norsk jazz’ høyeste utmerkelse, Buddy-prisen, for 2011. Prisen ble overrakt på Sjøbygda Kunstnarhus ved Selbusjøen i Trøndelag i forbindelse med Raknes’ kritikerroste barneforestilling Hva kommer nå…?..

Prisen ble overrakt av styreleder Odd Erik Hansgaard og daglig leder Tore Flesjø i Norsk jazzforum.

Et kraftsentrum

— Eldbjørg Raknes er et kraftsentrum, en musiker som slår ned vegger, og bygger fantastiske rom, både i hus og musikalsk, som hele tiden leter og formidler, som heller risikerer å tryne skikkelig i en eller annen utmark enn å gå den brede vei, heter det i begrunnelsen fra Norsk jazzforum.

Med Buddy-prisen følger en statuett av den legendariske trompeteren Buddy Bolden, gjenskapt av billedkunstneren Lise Frogg samt 50.000 kroner fra Norsk jazzforum.

Raknes har i høst skrevet to mye omtalte og leste innlegg til Ballade, «» og «». Innleggene har vært viktige bidrag til den pågående debatten om de rytmiske kompetansenettverkene.

Særreget og allsidig

Den 41 år gamle musikeren og komponisten, oppvokst på Otrøy utenfor Molde, markerte seg tidlig som en særpreget og allsidig utøver.

Hun studerte ved jazzlinja i Trondheim på begynnelsen av 90-tallet, og har siden vært tilknyttet NTNU som pedagog. Eldbjørg Raknes var med på å etablere vokalensemblene Kvitretten og Trondheim Voices, hun har samarbeidet med Elin Rosseland og Sidsel Endresen i bandet ESE og medvirket i bandet Søyr. Sammen med den svenske bassisten Anders Jormin startet hun duoen TINGeLING som ga ut plater på eget selskap.

De siste årene har hun jobbet mye med soloimprovisasjon og i samarbeid med blant andre Eirik Hegdal og Stian Westerhus. Buddy-prisvinneren har vært sterkt engasjert i formidling av jazz og improvisasjonsmusikk til barn gjennom prosjektene Det bor en Baker, Små sanger Mest i det Blå og ikke minst gjennom den flerkunstneriske forestillingen Hva kommer nå…?.