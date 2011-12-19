Buddyprisen til Raknes

Publisert
19.12.2011
Skrevet av
- Red.

Slår ned vegger og bygger fantastiske rom.

Musiker, improvisatør og komponist Eldbjørg Raknes mottok søndag 18. desember norsk jazz’ høyeste utmerkelse, Buddy-prisen, for 2011. Prisen ble overrakt på Sjøbygda Kunstnarhus ved Selbusjøen i Trøndelag i forbindelse med Raknes’ kritikerroste barneforestilling Hva kommer nå…?..

Prisen ble overrakt av styreleder Odd Erik Hansgaard og daglig leder Tore Flesjø i Norsk jazzforum.

Et kraftsentrum
— Eldbjørg Raknes er et kraftsentrum, en musiker som slår ned vegger, og bygger fantastiske rom, både i hus og musikalsk, som hele tiden leter og formidler, som heller risikerer å tryne skikkelig i en eller annen utmark enn å gå den brede vei, heter det i begrunnelsen fra Norsk jazzforum.

Med Buddy-prisen følger en statuett av den legendariske trompeteren Buddy Bolden, gjenskapt av billedkunstneren Lise Frogg samt 50.000 kroner fra Norsk jazzforum.

Raknes har i høst skrevet to mye omtalte og leste innlegg til Ballade, «» og «». Innleggene har vært viktige bidrag til den pågående debatten om de rytmiske kompetansenettverkene.

Særreget og allsidig
Den 41 år gamle musikeren og komponisten, oppvokst på Otrøy utenfor Molde, markerte seg tidlig som en særpreget og allsidig utøver.

Hun studerte ved jazzlinja i Trondheim på begynnelsen av 90-tallet, og har siden vært tilknyttet NTNU som pedagog. Eldbjørg Raknes var med på å etablere vokalensemblene Kvitretten og Trondheim Voices, hun har samarbeidet med Elin Rosseland og Sidsel Endresen i bandet ESE og medvirket i bandet Søyr. Sammen med den svenske bassisten Anders Jormin startet hun duoen TINGeLING som ga ut plater på eget selskap.

De siste årene har hun jobbet mye med soloimprovisasjon og i samarbeid med blant andre Eirik Hegdal og Stian Westerhus. Buddy-prisvinneren har vært sterkt engasjert i formidling av jazz og improvisasjonsmusikk til barn gjennom prosjektene Det bor en Baker, Små sanger Mest i det Blå og ikke minst gjennom den flerkunstneriske forestillingen Hva kommer nå…?.

Eldbjørg Raknes

PROFF kulturnasjon?

INNLEGG: Giske ville forenkle musikkhverdagen. «Kvar faen er Giske no», spør Eldbjørg Raknes i dette hylet.

Eldbjørg Raknes

Visjonær kulturpolitikk = stille samhald?

INNLEGG: Eg trur faktisk vi treng bråk no, seier Eldbjørg Raknes i denne nyttårstalen.

Hakon Kornstad og Ingrid Brattset Foto: Norsk Jazzforum / Francesco Saggio

Buddy-pris til Håkon Kornstad

Saksofonist, operasanger og komponist Håkon Kornstad er tildelt norsk jazz’ høyeste utmerkelse for 2015.

Utredningen «Kulturtidsskriftene» fra 2017 avdekket den vanskelige økonomiske situasjonen mange tidsskrifter lever under. Utredningen ble gjort på bestilling fra Norsk kulturråd, som har hatt et langvarig engasjement for kunstkritikk og kulturtidsskrifter

Opprop: Sviket mot tidsskriftene

Kulturrådet anerkjenner hva det krever å opprettholde en kritisk offentlighet. Kulturdepartementet ser en annen vei.

Kongle Trio

Jazzintro 2020 med oppstart på Moldejazz

Koronakrisen avlyste alle fire innledende runder av Jazzintro 2020, men nå legges det et nytt løp med konserter. Startskuddet går...

Liv Glaser

Liv Glaser utnevnt til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden

Glaser får utmerkelsen for sin fremragende innsats for norsk musikkliv.