Prislapp og variasjon kan tale til fordel for utenlandske orgelbyggere, men domkantorer og kirkeverger Ballade har vært i kontakt med vil nødig se norsk orgelbyggertradisjon gå tapt.

Før jul publiserte Ballade av organist og komponist Nils Henrik Asheim. Asheim mener det er paradoksalt at Den norske kirke kjøper rundt 90% av sine orgler fra utlandet, mens landets største orgelprodusent, Ryde & Berg, står uten oppdrag. Jan Ryde, leder for orgelprodusenten, forteller til Dagens Næringsliv at norske orgelbyggere gis urettferdige konkurransevilkår gjennom Norges strenge tolkning av EUs anbudsregler.

I Norge utlyses alle oppdrag over en halv million kroner på anbud via databasen Doffin. Andre nordiske og europeiske land opererer med høyere anbudsgrenser.

Skjev konkurranse

Andrew Wilder, Domkantor i Kristiansand domkirke, har full forståelse for Asheim og Rydes frustrasjon.

– I Norge defineres orgler som anlegg i motsetning til Sverige og Danmark hvor orgel defineres som kunst og kan koste opp mot 35 millioner kroner før det må ut på anbud. Problemet for Norge er at alt må ut på anbud, og da er internasjonale priser billigere.

Høsten 2013 stod et flunkende nytt orgel fra den tyske orgelprodusenten Klais klart i Kristiansand domkirke. Produsenter fra Norge, Sverige, Danmark, England, Frankrike og Tyskland var med i prekvalifiseringsrunden. Ifølge Wilder falt valget på orgelet som var best i både planløsning, kvalitet og pris.

– Vurderte dere norsk produsent?

– Man skal ikke bare la pris bestemme, men pris veier tungt. I vårt tilfelle var det beste tilbudet også det billigste.

Gro Bergrabb er fornøyd med det nye, tyske orgelet i Bodø domkirke

– Viktig med variasjon

Bodø domkirke fikk nytt orgel våren 2013. Også her falt valget på en tysk orgelbygger, Hermann Eule Orgelbau. Domkantor Gro Bergrabb forteller at prosjektet var stort, og at det i Norge kun ville vært Ryde & Berg som kunne ha ferdigstilt orgelet i sin helhet. De leverte ikke anbud, og ble dermed ikke vurdert.

Bergrabb understreker likevel viktigheten av variasjon i orgelparken i Bodø, og viser til at Ryde & Berg allerede har bygget orgelet i Rønvik kirke like ved.

Hun forteller at domkirken har gode erfaringer med norske Br. Torkildsen Orgelbyggeri, som har vedlikeholdt kirkens nå kasserte orgel, og legger til at utenlandske produsenter kan by på utfordringer.

– Utfordringene gjelder avstand i forhold til vedlikehold, samt språk og kommunikasjon. Det er mange store fordeler med å jobbe med noen som er norske, men vi har fått orgelet vi ville ha.

– Må forvalte midler på best mulig måte

Ifølge Svein Inge Thorstvedt, Kirkeverge for Stavanger kirkelige fellesråd, er det flere årsaker til at det nå kjøpes flere utenlandske orgler i Norge.

– En ønsker instrumenter fra flere orgelbyggere med variasjon i klang osv. I Stavanger har vi i allerede fem Ryde & Berg orgler i kirker og kapeller, i tillegg til orgelet i konserthuset. Markedet for nye Ryde & Berg orgler er kanskje litt mettet i Stavanger, sier Thorstvedt.

– Lov om offentlige anskaffelser sier også at man skal hente inn anbud fra flere. Vi forvalter offentlige midler, og må gjøre dette på best mulig måte.

Thorstvedt sier han har registret en skjevhet i konkurranseforholdene når det gjelder anbudsreglene nasjonalt og internasjonalt, og synes dette er leit.

– Både Torkildsen og Jan Ryde er fremragende orgelbyggere. Kompetansen i Norge blir pulverisert og vil i verste fall gå tapt.

Å ha ansvar for norske produsenter betyr ikke at man alltid må velge en norsk produsent, mener Robert Wright.

Prislapp utslagsgivende

Robert Wright, Kirkeverge i Kirkelig fellesråd i Oslo, understreker at Ryde & Berg har levert flotte instrumenter til blant annet Oslo domkirke, men at andre faktorer også spiller inn i valg av orgelprodusent. Han trekker frem orgelet i tysk-romantisk stil som bygges i Sofienberg kirke som eksempel.

– Da må man se på hvem som er gode på den type orgel. Det er flinke orgelbyggere i andre land også, Ryde & Berg er en av mange leverandører.

– Er pris utslagsgivende?

– Ja, det ville være løgn å si noe annet. Vi sliter med vedlikeholdsetterslep, og potten man bygger orgel med kommer fra samme midlene. I Oslo har vi en solid orgelpark, men økonomi er viktig og medvirker til at vi bestiller i utlandet, sier Wright.

– Legger man ut et anbud med spesifikasjoner om toner og register som grunnlag for innkjøpet vil utenlandske leverandører med lavere lønnskostnader stille sterkt. Men dette dreier seg ikke bare om pris, det lærer man mer og mer etter hvert.

– Har kirken et ansvar for å ivareta norsk kultur og norske produsenter?

– Vi har ansvar, det er ikke til å løpe ifra. Men det er ikke det samme som å si at vi alltid kan velge en norsk produsent, sier Wright.

Han stiller seg positiv til at NHO nå planlegger en konferanse for å se nærmere på det nåværende anbudsregimet i Norge.

I Norge er orgler anlegg, ikke kunst, forteller Andrew Wilder.

– Kan bli flinkere til å by seg frem

Ifølge Domkantor Wilder har norske orgelbyggere alt å vinne på å være mer offensive under dagens anbudsregler.

– Når det gjelder anbud så skal man som oppdragsgiver ikke gi noen fortrinn eller fordeler, men orgelbyggerne kan komme med supplerende info, by seg frem, vise entusiasme, ta seg en tur og se på bygget. De norske kan bli flinkere til dette om Norge skal ha anbudsreglene de har i dag. Jeg unner de norske orgelbyggerne alt de kan få, de fortjener fulle ordrebøker.