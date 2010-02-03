Ti tusen kroner søker eier

Fredag er frist for å søke Drømmestipendet. I den anledning har Norsk kulturskoleråd utarbeidet en statistikk over hvilke kommuner som aldri gir sine unge kunstnere muligheten til å vinne 10 000 kroner.

— Vi undres over hvorfor det ikke er flere som søker, sier prosjektleder for Drømmestipendet Lars Emil Johannessen.

— Vi synes ikke akkurat at antall søkere er lavt, men det kunne vært mange flere, mener han.

Drømmestipendet utdeles av Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Hvert år utdeles én million kroner fordelt på 100 stipend pålydende 10 000 kroner. Alle kommuner kan fremme hver sin kandidat, som kan være soloutøver eller gruppe. Det eneste kravet er at man er utøver av kunst eller kultur og er født senere enn 1990.

Statistikken som Norsk kulturskoleråd har utredet viser store regionale forskjeller. Østlandet er vinneren av statistikken, og i Oslo og Akershus har alle kommunene nominert søkere til stipendet minst en gang. På landsbasis er det hele 82 fylker som aldri har benyttet seg av muligheten til å nominere en ung kunstner til pengepremien. Kulturskolerådet spør seg nå hvorfor ikke alle kommuner vil gi unge kunstnere en sjanse til å vinne ti tusen kroner.

— I disse dager ringer vi rundt til alle kommunene som aldri har nominert noen og de som sjelden nominerer søkere, sier Johannessen. Ved å finne ut av bakgrunnen til den manglende deltagelsen kan vi kanskje gjøre noe med den, mener han. Det er viktig og synliggjøre kulturskolene i kommunene i Norge og dermed å synliggjøre unge i egen kommune, slår han fast.

Pengepremien er et stipend som skal brukes til utvikling av talent eller karriere, Johannessen forteller at premien stort sett blir brukt til utstyr og utenlandsturer.

— En av dem som vant i fjor gikk rett ut og kjøpte forsterker, andre drar utenlands og fyller på med impulser, forklarer Johannessen. Det er kanskje ikke så mye penger for voksne, men for unge kunstnere kan det gjøre en stor forskjell eller være et bidrag på veien til å realisere den store drømmen, mener han.