Spellemann: – Populærmusikken fortjener en bred plass i showet

– Spellemann skal speile bredden i det norske musikklivet. Det betyr også at de populære musikkformer fortjener en bred plass i showet, skriver leder for Spellemannkomiteen 2004, Knut Værnes, til Ballade. Værnes forteller at populærmusikken får mest scenetid fordi den selger mest. Spellemannkomite-lederen forklarer også at prisene for folkemusikk, klassisk, metal, hip hop og åpen klasse ble delt ut før TV-sendingen i det hele tatt startet, og klippet inn senere. Dette fordi ingen av prisvinnerne hadde møtt opp for å motta prisen selv. Til tross for at Spellemannprisen i år bare ble sett av i snitt 384.000 seere, noe som i følge Farojournalen er det laveste seertallet Spellemann har hatt noensinne, melder Værnes om god respons fra bransje og publikum: – Mange synes at Spellemann endelig er tilbake der det hører hjemme: Med en storslått forestilling i Oslo Spektrum.

Av Knut Værnes, formann i Spellemannkommiteen for 2004

Ballade har i det siste vært preget av diverse innlegg om Spellemannprisen. Undertegnede har sittet som Formann i Spellemannkommiteen for 2004, valgt inn som en av Fonos to representanter og ønsker å komme med følgende opplysninger.

Først om sammenslåingen av elektronika og samtidsmusikken.

Jeg har tidligere kommentert dette tidligere og kan igrunnen bare gjenta meg selv: Sammenslåingen var faktisk seriøst ment fra vår side og ikke noe lettvint forsøk på å bli kvitt samtidsmusikken i Spellemann-sammenheng. Alle kategoriene blir debattert svært grundig hvert år. Men man har definitvit merket seg tilbakelmeldingene fra de respektive miljøer og jeg er sikker på at Spellemankommiteen for 2005 vil finne en løsning på problematikken alle forhåpentligvis kan leve med.

Så har visanger Birgitte Grimstad et innlegg som fortjener noen kommentarer og oppklaringer.

Først: Grimstad sitter rystet igjen fordi programmet angivelig manglet balanse. Eksemplifisert ved at både folkemusikk og klassisk musikk «ble nevnt en passant og feid ut fortest mulig som var de som døgnfluer».

Til det er å si følgende: noen priser ble delt ut mellom kl. 19.20 og 20.00. Dvs. før TV2 gikk direkte med showet. Grunnen til dette var enkel: de prisene hvor de nominert/vinnere ikke selv kunne være tilstede ble lagt til denne bolken ut i fra den vurdering at det ikke er så interessant for publikum/TV-seere å se på andre enn vinnerne ta imot prisen. Og det gjaldt i tillegg til klassisk og folkemusikk: åpen klasse, metall-rock og hip-hop. Disse utdelinegen ble klippet inn i den direkte-sendte sendingen og var en redasjonell avgjørelse som sådann og ikke noe forsøk på å holde smalere musikkformer ute av sendingen. Avgørelsen om hvilke sjangere som skulle deles ut i denne bolken, ble tatt helt i forkant av showets start etterom det lenge var uklart hvem som ville representere vinnerne i de nevnte kategorier.

Så til de stilarter Grimstad spesielt nevner: Folkemusikk og klassisk.

Disse ble representert i showet med de to av de mest populære artistene i Norge for tiden: Bjørn Eidsvåg og Odd Nordstoga. For Bjørn Eidsvåg må vel kunne sies å ha en viss tilknyttning til vise-sjangeren? Og Odd Nordstoga har såvidt meg bekjent sitt opphav trygt forankret i den norske folkemusikken, selv om han det siste året har blitt svært populær.

Grimstad hevder videre at «rock, RnB, hip-hop og hva det er nå det heter alt sammen får breie seg over mesteparten av sendingen.. og videre at det ble pøst på med den ene idol-stjernen etter den andre».

Til dette er å si: Det var kun en opptredende som såvidt meg bekjent hadde sitt utgangspunkt i Idol-konkurransen, og det var Margaret Berger. Hun fikk sine 1 1/2 minutt i artist-paraden i begynnelsen av TV-sendingen.

Så til påstanden om at klassisk bare ble feid ut: Spellemann har som regel alltid hatt et klassisk innslag av høy kvalitet og denne gang falt valget på fiolinist Vilde Frang Bjærke. Som representerer det utrolige mangfold av spirende talenter innen sjangeren.

Målet med Spellemannprisen er å hedre de som har utmerket seg iløpet av året og det ble delt ut i alt 19 priser hvorav 17 i løpet av showet. Artistene som opptrer skal også speile den aktivitet som har funnet sted og årets show gjorde etter vår oppfatning nettopp det. I tillegg til de to innslagene nevnt over opptrådte jazz-vokalisten SolveigSlettahjell og avslutningsnummeret stod jazz-pianisten Bugge Wesseltoft i samspill med DJ Strangefruit for.

Som Grimstad kanskje har merket seg, er Bugge Wesseltoft en banebrytende jazz-pianist og har vært sterkt delaktig i en meget omseg-gripende fornyelse av jazz-improvisasjonen de senere år. Begrepet NuJazz er anerkjent rundt i verden som betegnelse på denne nye retningen og mye av æren for denne tilskrives av de fleste nettopp Bugge Wesseltoft og hans «New Conception of Jazz».

Noen enkle fakta: Av 12 artistnummere var 1 visesangtilknyttet, 1 folkemusikktilknyttet, 1 jazz, 1 nujazz, og 1 klassisk. En relativt stor prosentandel tatt i betraktining at både jazz og klassisk utgjør svært marginale andelser av de plater publikum velger å kjøpe.

Spellemann skal speile bredden i det norske musikklivet. Det betyr også at de poulære musikkformer fortjener en bred plass i showet. Derfor er altså populære musikkformer som pop, country, rock, metall osv. av naturlige grunner godt representert.

Utfordringen for oss som har hatt ansvaret for planlegging og utforming av Spellemannprisen 2004, har vært å reflektere bredden i den norske musikklivet; sørge for at publikum har en flott opplevelse i 3 timer i Oslo Spektrum; og ikke minst forsvare to timer på TV2 i beste sendetid på lørdagskvelden.

Man må rett og slett ta inn over seg at TV-virkeligheten er radikalt anderledes i 2005 enn i på 70 og 80 tallet hvor NRK var enerådende. Det er idag ingen selvfølge at det norske folk benker seg foran Spellemannshow på TV og blir sittende der. Man har STOR konkurranse fra konkurrerrende kanaler og programmer.

På tross av enkelte små feilskjær, er bransjen generelt veldig fornøyd med showet som helhet og tilbakemeldingene fra salen var svært positive. Mange synes at Spellemann endelig er tilbake der det hører hjemme: med en storslått forestilling i Oslo Spektrum.

Mvh

Knut Værnes

Formann i Spellemannkommiteen for 2004.