Snakker om å lytte

Musikkforum om “den polyfone lytter” og “å lytte til musikk som fremførelse”.

Tanja Orning og Henrik Hellstenius byr på hvert sitt perspektiv på lytting anno 2015 i neste versjon av Musikkforum.

Komponist Henrik Hellstenius vil snakke om den «polyfone lytter»: I vårt musikkforbruk blir vi eksponert for en samlet pakke med visualitet, tekst, bevegelse eller annet – sammen med musikken. Vår evne til å lytte utfordres fordi musikkens betydning ofte synker i konkurransen med visualitet og språk. Hvordan kan vi – som seende, lesende og hørende – gjennoppfinne oss selv som «polyfone lyttere»?

Cellist Tanja Orning vil snakke om «å lytte til musikk som fremførelse»: Hvordan lytter vi til innspillinger når de visuelle og akustiske aspektene er avskåret fra lytteopplevelsen – når lyden kommer fra høyttalere og ikke den utøvende musikeren?

Innlegget vil utforske «klangens anatomi» og grensesnittet mellom kropp og instrument. Det vil bli eksemplifisert live med cello.

Musikkforum 28. januar på Kulturhuset i Oslo, kl 19.00, gratis adgang.

