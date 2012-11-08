Skaper møteplass i Kristiansand

Sørveiv-sjef Kjetil Nordhus synes sørlandsmusikken har fått en energiinnsprøytning de siste årene. – Det trøkket som er i byen nå er relativt nytt, sier Nordhus.

Sørveiv ble arrangert for første gang i fjor, med mål om å skape en arena for musikkbransjen i Agder og Telemark. I år gjentas festivalen 9. – 10. november i Kristiansand.

– Historien om Kristiansand gikk sånn: Vi hadde Quarten, og ingenting utenom det. Kristiansand var et musikalsk sort hull, en død del av landet som band styrte unna når de var på turné. Om det utrolige skjedde at det var booket to konserter på samme kveld, ble folk nærmest sinte, sa leder Kjetil Nordhus til Ballade under fjorårets festival.

– En fest for byen

Med to dager tettpakket med seminar- og konsertvirksomhet ønsker Sørveiv å sette aktuelle bransjespørsmål på agendaen.

– Vi har bygget på samme formel som i fjor, med seminarer på dagen og konserter på kvelden. Et bransjetreff oppfattes kanskje som litt hemmelig og skummelt. Derfor har vi forsøkt å markedsføre liveprogrammet som en fest for hele byen i år.

– Responsen i sosiale medier tyder på at det har slått an, sier Nordhus om årets festival.

Energiinnsprøytning

Nordhus mener at fjorårets Sørveiv har bidratt med en energiinnsprøytning til musikkmiljøet i regionen.

– Det trøkket som er i byen nå er relativt nytt. Vi vet gjennom forskning at særlig Agderfylkene vokser kraftig innen kulturnæringer og rytmisk musikk, sammenlignet med andre regioner i Norge. Men det kan selvfølgelig også ha med å gjøre at vi lå dårlig an når målingene begynte på starten av 2000-tallet, sier han.

Eksport av musikk var en sentral del av seminarprogrammet til Sørveiv i fjor. Nordhus mener dette har gitt resultater og vil satse videre på samme tema i år.

– Nå skal jeg ikke påstå at det bare er på grunn av oss, men KarmaKosmetix-artister som Honningbarna og Hanne Kolstø turnerer mye i utlandet om dagen, sier han.

KarmaKosmetix drives av ekteparet Mira Svartnes Thorsen og Jan Kenneth Transeth. Det kristiansandbaserte byrået jobber med band og artister som Honningbarna, Thelma & Clyde og Hanne Kolstø.

Høster erfaring fra Hukkelberg

Det er invitert bransjefolk og journalister fra Danmark og Tyskland til årets arrangement. Hanne Hukkelberg skal dele erfaringer fra sin internasjonale virksomhet.

– Vi lette etter en relevant artist. Hanne Hukkelberg har jobbet internasjonalt i mange år og har en fin utenlandskarriere. Vi har bedt henne om å se tilbake på utfordringene hun møtte på da hun forsøkte å erobre nye markeder, sier Nordhus.

På konsertprogrammet under årets festival står blant annet Moskus, The Violent Years, CCTV og Anne Marie Almedal.

– Vår røde tråd er at de som spiller her skal ha relevans for regionen. De som ikke er fra Agder og Telemark skal helst formidles gjennom våre nettverk, sier Nordhus.