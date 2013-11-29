Sjangerforskjeller med HiFi

29.11.2013
- Red.

Streaming i CD-kvalitet gir en opptur for rock, klassisk og jazz, melder WiMP.

1. oktober kom WiMPs nye tjeneste med CD-kvalitet på lyden. WiMP melder at flere tusen har tegnet abonnentet som koster det dobbelte av et vanlig WiMP-abonnement, kr 199 pr måned.

De første målingene viser at rock, indie, jazz og klassisk har økende popularitet med denne tjenesten, sammenliknet med premium-abonnementet.

— Det er tidlig enda, men vi ser det som et godt tegn at sjangere som klassisk og jazz dobler eller tredobler andelen sin i WiMP HiFi. Det kan tyde på at et publikum som har ventet på god nok lydkvalitet endelig har funnet veien til streaming, sier administrerende direktør i WiMP Norge, Per Einar Dybvik i en pressemelding.

Bra for norske enkeltlåter
WiMP har analysert de hundre mest spilte sjangrene i tjenesten i oktober, som totalt står for 90 prosent av alle spillinger.

Pop, rock, indie og dance er stadig de mest spilte sjangrene, men det tallene fra den første måned i bruk viser likevel klare forskjeller mellom HiFi og Premium. Den største økningen i prosentpoeng står rock for, der spillingene går opp fra 13 prosent i WiMP Premium til 19 prosent i WiMP HiFi. Jazz går opp fra 1 til 3 prosent og klassisk fra 1 til 2 prosent.

På topplista over de 100 mest spilte artistene har WiMP også registrert store forandringer for enkelte artister. Størst hopp på lista gjør Kari Bremnes, som er 24 mest spilte artist i WiMP HiFi totalt i Norge i oktober. Det er hele 47 plasser opp sammenlignet med plasseringen i WiMP Premium. Hellbillies klatret 41 plasseringer til 27 plass, mens Elvira Nikolaisen og Mathias Eick var 42 mest spilte artist i WiMP HiFi, 37 plasser opp fra Premium-lista.

Norskandelen for de hundre mest spilte albumene i WiMP var lik blant HiFi- og Premium-spillinger i oktober, på 30 prosent. Blant mest spilte låter derimot, var norskandelen sju prosentpoeng høyere blant HiFi-brukerne, hele 34 prosent mot 27 prosent i WiMP Premium.

WiMP utbetaler 75-80 prosent av alle inntekter til plateselskaper og TONO.

Se WiMPs analyse

WiMP_HiFi_28.november.pdf.

