Ser etter ny vertskommune

Bystyret i Halden holder tilskuddet til Det Norske Blåseensemble på samme nivå som i 2013. DNBE varsler derfor at de ønsker en ny vertskommune.

– Vi ser oss nå nødt til å be Østfold fylkeskommune om hjelp til å få en ny vertskommune som kan gå inn i avtalen mellom staten og fylkeskommunen, alternativt bidra til at staten, Østfold fylkeskommune, eller flere andre kommuner kan erstatte tilskuddet fra Halden, sier Irene Johansen, styreleder i DNBE i en pressemelding.

Bakgrunnen for meldingen er Halden bystyres vedtak om å fryse tilskuddet på 2013-nivå. I praksis betyr dette både at lønns- og prisvekst ikke kompenseres, men også at tilskuddet blåseensemblet får fra fylke og departement også står stille, ettersom disse er direkte avhengig av størrelsen på tilskuddet fra kommunen.

DNBEs avtale med Halden kommune gjelder til utgangen av 2018, men DNBE mener at manglende oppjustering av tilskudd har så store konsekvenser at de ser etter andre løsninger.

– Nå ser styret ingen annen vei videre for å sikre driften av Østfolds eneste profesjonelle orkester enn å utfordre fylkeskommunen, sier Johansen i pressemeldingen.