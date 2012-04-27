Resirkulerer musikkarven

Griegakademiet arrangerer mini-seminar.

Onsdag 9.mai er det duket for miniseminar på Griegakademiet i Bergen. Seminaret omfatter det pågående musikkarvprosjektet som ledes og koordineres av Nasjonalbiblioteket og Universitetet i Oslo.

Som prosjektleder av det pågående musikkarvprosjektet, vil Arvid O. Vollsnes åpne seminaret med å holde et innlegg om den norske notearvens tilstand i dag og det nasjonale arkiveringsprosjektet.

I tillegg til Vollsnes, vil dirigent og fiolinist Trond Sæverud presentere en resirkulert utgave av sin far Harald Sæveruds Symfoni nr. 2.

Sist ut i rekken av foredragsholdere på dette seminaret blir Audun Sannes Jonassen, som vil ta for seg myter og reelle kilder rundt hardingfelekonsert nr. 2, «Tri Fjordar» av Geir Tveitt.

Seminaret arrangeres av Griegakademiet – Institutt for musikk, UIB i samarbeid med Senter for Griegforskning, UIB.