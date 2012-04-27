Bransjen

Resirkulerer musikkarven

Publisert
27.04.2012
Skrevet av
Christer Minge

Griegakademiet arrangerer mini-seminar.

Onsdag 9.mai er det duket for miniseminar på Griegakademiet i Bergen. Seminaret omfatter det pågående musikkarvprosjektet som ledes og koordineres av Nasjonalbiblioteket og Universitetet i Oslo.

Som prosjektleder av det pågående musikkarvprosjektet, vil Arvid O. Vollsnes åpne seminaret med å holde et innlegg om den norske notearvens tilstand i dag og det nasjonale arkiveringsprosjektet.

I tillegg til Vollsnes, vil dirigent og fiolinist Trond Sæverud presentere en resirkulert utgave av sin far Harald Sæveruds Symfoni nr. 2.

Sist ut i rekken av foredragsholdere på dette seminaret blir Audun Sannes Jonassen, som vil ta for seg myter og reelle kilder rundt hardingfelekonsert nr. 2, «Tri Fjordar» av Geir Tveitt.

Seminaret arrangeres av Griegakademiet – Institutt for musikk, UIB i samarbeid med Senter for Griegforskning, UIB. Mer info om program og tidspunkt kan du lese her.

Fra videoen «History of Whistling» av Collective Cadenza

Plystringens historie

OBS: Finvær kan føre til plystring. Nå som den skjønne, milde er her, kan det være greit med en kort...

Antigone Foto: Erika Hebbert / Det Norske Teatret

Heddapris til Elisabeth Nesset, Alf Lund Godbolt, Vibeke Blydt-Hansen og Norunn Standal

Fikk prisen for beste audiovisuell design, i forestillingen Antigone.

E5c74455 eadb 4ede 846f 3ff5d9f2e372 w

Espen Lind inspirerte norgesaktuelle Soultan

Den første plata den marrokanske artisten kjøpte var nemlig tromsøværingens gjennombrudd, Red. 8. november gjester Ahmed Soultan Kulturkirken Jakob med...

Helge Westbye og Daniela Reyes

Musikkforleggerprisen 2021: Æresprisen til Helge Westbye

Musikkforleggerprisens ni priser ble delt ut onsdag kveld, og æresprisen gikk til musikkbransjeveteran Helge Westbye, «en stillfaren, men storslagen formidler...