Punkeruta anno 2010

Hanne Kolstø fikser alt selv når hun drar på turné på kontinentet. Det er ikke så vanskelig som man skulle tro, og det er definitivt rock’n roll.

Av Ida Svingen Mo (tekst) og Thomas Olsen (foto), Berlin

— Her blir jeg minnet på at ting også kan bli bra når det ikke går etter boka. Ja, ja, så er det ikke klang på mikserne eller så funker ikke mikserne i det hele tatt, eller det er helt akustisk. Men det fungerer det også. Det er bare litt mer rock’n roll, sier Hanne Kolstø når Ballade møter henne i Berlin før hun skal videre med bussen til neste spillejobb i Hamburg.

Veien igjennom Tyskland ble døpt punkeruta da uetablerte Blitz-band dro på hjemmesnekra turneer her på 80-tallet. Svart Framtid var først ute i 1983. Angkor Wat, senere Isralevis fra UFFA i Trondheim, fulgte etter. Så kom Seppo Goes to Holocaust og Stengte Dører, før Life…but how to live it og So Much Hate la ut på månedslange europaturneer.

Turboneger, Motorpsycho og Gluecifer, alle band som oppnådde stor suksess hos det tyske publikummet, fulgte senere i fotsporene til 80-tallets punkband.

Spiller for småpenger

Nå tråkker Hanne Kolstø i samme ruta. Hun er sanger, låtskriver og gitarist i bandene Post, Love:Fi og Thelma & Clyde, i tillegg til å være soloartist under navnet It’s in the Basement.

Hun har vært på «gjør det selv»-turneer i Tyskland, Belgia og Nederland flere ganger, men alltid solo og uten band. Da sover hun på sofaen til folk hun kjenner, spiller for øl og småpenger på barer, og reiser rundt med buss eller leier bil. Alt startet i Berlin under Popkomm i 2008 og den tyske hovedstaden er byen hun altid vender tilbake til.

Hanne Kolstø på Antje Öklesund i Friedrichshain, 10. november 2009.

På denne turneen reiste Hanne sammen med Erlend Ropstad, og spilte i Tyskland,

Nederland, Belgia og Danmark. (Foto: Thomas Olsen)

— Det var en gjeng fra Stavanger som arrangerte en slags undergrunnsfestival under Popkomm det året. Jeg fikk opptre sammen med dem, og det ga meg blod på tann å se at man kunne fikse slike spillejobber selv. Så ble jeg kjent med Yngve Mork aka Mork’s Medicine i Oslo og han inviterte meg med til Berlin, hvor han hadde opptrådt en del ganger tidligere.

Igjennom Mork ble hun kjent med flere folk i Tyskland og etter å ha spilt et par runder med han på ulike steder i Berlin slo hun seg sammen med Erlend Ropstad i fjor høst og la ut på en mini-turné igjennom Tyskland, Nederland og Belgia.

— Jeg forstod at det ikke var så vanskelig som jeg hadde trodd. Det er bare å skrive en e-mail, sende med myspace-linken din, og hvis du er heldig så liker de musikken din og du får spille på barer og småklubber, sier Hanne Kolstø.

Booker in Berlin

I løpet av de siste to årene har hun vært på fire «bar-turneer» i Tyskland, og alltid med flere konserter i Berlin, hvor hun har rukket å få en dedikert fanskare. Hanne Kolstø lager musikk som går på tvers av sjangre og som beveger seg i landskapet mellom eksperimentell jazz og elektronika, poprock og singer-songwriting.

Alene live skaper hun stemning med sin loopstation (effektboks som lagrer sløyfer av lyd, red.anm), hvor hun sampler sin egen stemme, gitar og andre sære lyder hun har samlet.

— Under en av konsertene jeg hadde i Berlin nå kom noen folk som hadde sett meg i Greifswald i fjor. De hadde laget en event ut av at jeg skulle spille i Tyskland igjen og tatt med seg flere venner til konserten. Slike ting er selvfølgelig helt fantastisk, smiler Kolstø.

Nå har Hanne Kolstø også blitt kjent med en booker i Berlin, og det har allerede skaffet henne nye spillejobber.

— Plateselskapet mitt hjemme i Norge oppfordret meg til å ta kontakt med henne for å se om jeg kan bruke henne videre. Jeg skrev en e-mail og det resulterte både i en konsert i Hamburg og København for meg nå, forteller Kolstø.

— Jeg kan ikke alltid spille på de samme plassene uten at det skjer noe. Det er fint å merke at folk begynner å hjelpe meg og at ting går fremover, sier hun optimistisk.

Hanne Kolstø (Foto: Thomas Olsen)

Men det fins også absurde øyeblikk hvor hun spør seg selv om hva det er hun egentlig driver på med.

— Jeg har opplevd å stå foran låste dører på steder hvor jeg egentlig skulle spille. Du vet aldri hva som venter deg. Er det mikrofonstativ, for eksempel? Slike ting har jeg ikke med selv, forteller hun.

Lydmann?

– «Åh! har jeg ikke kommet lengre enn det her?“, tenkte jeg på det ene stedet som jeg spilte på her i Berlin. Lydmannen var ikke på plass og jeg kunne ikke gjøre lydsjekk. Og plutselig kom det et annet band som også skulle spille. Jeg er ikke så glad i slike overraskelser, men heldigvis er jeg fleksibel. Og det må man være når man gjør det på den måten her, konstateter Kolstø.

– Men jeg kicker på at det er sånn også; at jeg må fikse alt selv og at det er litt shabby og spraking i forsterkerne, sier hun.

– Jeg er glad i å spille på intime scener og liker den settinga som det ofte er i Berlin med sjelfulle og slitte lokaler. Det er veldig min stil. Folk er avslappa, røyker rullings og drikker øl. Så man kan også prate litt imellom låtene og få direkte kontakt med publikum. Og så tør de å komme bort etter konsertene og kjøper kanskje ei plate, sier Kolstø som til den siste turneen selv hadde sydd cover til en egenprodusert best of-CD av musikken sin.

Hanne Kolstø tilbake på Intersoup, 11. mars 2010. Første gang hun reiser helt alene. (Foto: Thomas Olsen)

— Noen ganger får jeg trykt en hundrings i hånda fra spillestedene eller jeg sender hatten min rundt. Men i realiteten tjener jeg ingenting på det her. Heldigvis har jeg nå for første gang fått turnéstøtte fra Norsk Kulturråd og det er kjempefett!, sier Kolstø.

Hun har fått innvilget 12.000 til en europaturné denne våren.

Oppover

— For meg er det mye penger og jeg lever jo på de også etter turneen. Når jeg kommer hjem nå skal jeg sette sammen spilleruta med en gang. Jeg driver og jobber meg oppover og vil opptre på steder med et litt høyere nivå enn det jeg har gjort her hittil.

I år reiser hun også til New York en måneds tid i år for å spille «bar-turneer» der, og hun drømmer om å gjøre det samme i London.

— Jeg ønsker å kunne bruker mer tid på musikken. Nå er det 90 % administrativt arbeid og fem minutter til å lage musikk. Det ville vært fint å få litt drahjelp, og det begynner å skje nå. Det er veldig spennende, avslutter Hanne Kolstø.

Torsdag 18. mars spiller Hanne Kolstø på Sound of Mu i Oslo. 14. april er hun å høre på Post Kulturslipp på Lillehammer og 20. april på Blå.

http://www.myspace.com/hannekolstoe