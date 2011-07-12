Pulveriserer lyd

Øyvind Brandtsegg har utviklet programvare som lager en sky av lyd.

— Hadron Particle Synthesizer er en plug-in for å prosessere lyd som kan brukes med Ableton Live, et mye brukt dataprogram for improvisering, DJ-ing og framføring av elektronisk musikk, forklarer Øyvind Brandtsegg.

Musikeren, komponisten og nå også professor i musikkteknologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim, startet utviklingen av Hadron da han gjorde et doktorgradsarbeid innenfor fri improvisasjon med datamaskiner i perioden 2004 – 2008.

Eksempel på lyder laget med Hadron:

SpinSync(in progress) by Brandtsegg

Fra gjenkjennelig lyd til lydsky

I utviklingen av et dataprogram som kan fungere som en slags improviserende medmusiker på scenen, trengte Brandtsegg en fleksibel lydgenerator. Arbeidet med Hadron ble intensivert etter doktorgradsarbeidet ble avsluttet i 2008, og nå er programvaren sluppet på markedet.

— Vanligvis har lyd plug-ins ett bruksområde, og i de tilfellene er det enkelt å forklare hva den kan gjøre. Men Hadron har mange bruksområder, sier Brandtsegg.

Øyvind Brandtsegg (Foto: Anja Elmine Basma)

Disse bruksområdene inkluderer det han kaller å “pulverisere” lyd, hvor man “sprer små lydpartikler med forskjellige forsinkelse og forskjellig panorering, slik at det blir en lydsky».

— Det spennende er at man kan gå gradvis fra en gjenkjennelig lyd til en pulverisert, sier han.

Hadron-synthesizeren kan brukes i konsertsammenheng, og Brandtsegg mener det kan være mye å hente både for eksperter og nybegynnere.

— Den er lagd slik at den skal være lett å kontrollere med en todimensjonal joystick-pad og fire såkalte expression-kontroller, dette er alle kontrollene man trenger å bruke for å styre instrumentet. Det er et ganske overkommelig antall kontroller, og derfor er den godt egnet for livebruk, men “under lokket” er det over 200 parametere som stilles inn på bakgrunn av de kontrollene man faktisk bruker.

En trommeloop manipuleres i Hadron

Hadron Drum loop Processing by Brandtsegg

— Bredt bruksfelt

Hvem er målgruppen som nå skal begynne å pulverisere lyd? Brandtsegg beskriver seg selv som en trebeint improvisatør, med “én fot i jazz, én fot i samtidsmusikk og én fot i popmusikk”, og har gitt programvaren til flere som han.

— Maja Ratkje og Jon Balke har testet det, og Trondheim Voices har også brukt det i konserter. Jeg ser også lett for meg at det samtidig kan være nyttig for kommersielle produksjoner som vil lage en unik vokallyd på en hitlåt eller noe sånt. Programvaren er også godt egnet til rytmisk manipulering, for eksempel av trommer, da den også har svært fleksible tidsstrekkingfunksjoner.

Eksempel på vokalprosessering med Hadron

Hadron Vocals Processing 1 Step Freeze Verb by Brandtsegg

Hadron skiller seg fra andre plug-ins ved at kontrollene ikke har dedikerte navn.

— Kontroller har vanligvis et navn, men med joystick-paden og de fire kontrollene vil man kunne endre funksjonsmåte. Det kan være ganske uvant for brukeren at en kontroll gradvis styrer forskjellig ting som tonehøyde, etterklangsmengde eller filter. Det er også grunnen til at kontrollene ikke har navn, men farge. Og dette fører til at når man spiller er man nød til å bruke ørene når man skrur, og lære seg å spille intuitivt.

NTNU viktig

Brandtsegg har jobbet med Hadron siden midten av 2000-tallet, og fram til han fikk professorstillingen i fjor høst.

— Jeg kunne ikke gjort dette om jeg ikke hadde vært nært tilknyttet NTNU. Jeg har hatt god støtte fra NTNU Technology Transfer, som er kommersialiseringsbyrået for teknologi tilknyttet universitetet. Målet deres var blant annet å hjelpe meg å få støtte fra Innovasjon Norge (IN). IN var positive veldig lenge, men bestemte seg for at de ikke hadde tro på open source som forretningsmodell. Det er rart og gammeldags, når store aktører som Apple bruker dette som en del av sin forretningsmodell.

Gitarprosessering

Hadron Guitar Processing FloatingInBrokenSpace by Brandtsegg

Det er ikke noe stort miljø for utvikling av musikksoftware i Norge.

— Det er ganske smalt. Men vi har jo også en slags tradisjon kan man kanskje si, musikkprogrammet «Musicator» ble laget i Norge av Johannes Brodtkorb, og var ett av de første bredt tilgjengelige sequencerprogrammer med integrert notasjon, sier Brandtsegg.

Mer informasjon om Hadron Particle Synthesizer er tilgjengelig fra sidene til Partikkel Audio.