Platekontrakt henger høyt

Musikere vil ikke være entreprenører. De vil inn den etablerte plateindustrien, ifølge undersøkelse.

En forskningsgruppe i Trondheim rundt prosjektet Pandoras iPod har over lengre tid kartlagt utviklingen i det digitale musikkfeltet i bredden.

— Artistene vil ha kontrakt med et ordentlig plateselskap. Det henger høyt, sier Hendrik Storstein Spilker, som er førstemanauensis ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU i Trondheim.

Ønsker innpass

Som en del av Pandoras iPod-prosjektet har forskergruppen dybdeintervjuet opp mot 25 uetablerte musikere mellom 18 og 35 år i Trondheim, som har ambisjoner om å leve av musikken. Intervjuene har forsøkt å ta rede på musikernes artistplaner og hvordan den nye digitale musikkteknologien stimulerer til nye måter å produsere og distribuere musikk på.

Resultatet er publisert i artikkelen The Network Studio Revisited: Becoming an Artist in the Age of «Piracy Cultures». Funnet i undersøkelsen er at musikerne helst vil inn i den etablerte infrastrukturen som platebransjen representerer.

— Det er den dominerende holdningen. De fleste har prøvd ut nye produksjons- og distribusjonsformer, men i stor grad blir det sett på som en testarena. Det man håper på er innpass i den etablerte musikkindustrien, sier Spilker.

Bare på papir

Bakteppet for undersøkelsen er påstanden om CDens død og at plateselskapene har blitt overflødige i den teknologiske utviklingen, der distribusjon av lydfiler på nettet og sosiale medier er en ny mulighet.

— Det er lett å tro det hvis man starter med et overfladisk blikk på de teknologiske mulighetene. Mulighetene til artistene for å droppe fordyrende mellomledd og kommunisere direkte med fansen er åpenbar på papiret, men det viser seg i vårt materiale å være bare på papir, sier Spilker.

Labert ønske om innovasjon

Undersøkelsen bekrefter sjangerbaserte forskjeller i produksjonsprosessen mellom hip hop og elektronika-artister på den ene siden, og pop og rock-artister på den andre. På distribusjonsfeltet er forskjellene mindre.

— Det er ikke noe klart skille mellom i hvilken grad hip hop og elektronika-artister prøvde å nå ut via nettet, mens rock og pop søkte mot etablerte kanaler og profesjonelle lydstudioer. Vi fant ingen tydelig tendens til at den første gruppen framsto som mer innovative i forhold til å finne alternative måter å gjøre karriere på.

Vil bare spille

Spilker er sikker på at det finnes musikkentreprenører som bruker de nye teknologiske mulighetene til å finne skape seg alternative karriereveier.

— I materialet vårt er de i stor grad fraværende. Det er en tendens at musikerne vi har snakket med «bare vil spille»- Altså, de ønsker ikke å være entreprenører, men å konsentrere seg om musikken og vil ha andre til å ordne med resten. Det er nok noe av forklaringen.

— En annen forklaring er at artister søker anerkjennelse blant sine egne. De søker merittering av de etablerte kanalene i musikermiljøet, sier Spilker.