Bransjen

Øyafestivalen til Tøyenparken

Publisert
07.05.2013
Skrevet av
- Red.

Fra 2014 flytter Øyafestivalen fra Middelalderparken til Tøyen.

Det har tatt tid å finne et godt festivalområde for de åra vi må være borte fra Middelalderparken, som vi nesten føler er vår park, skriver festivalen i en pressemelding.

Nå er det klart at festivalen fra 2014 og i noen år framover vil skje i Tøyenparken og områdene rundt. Dette er samme sted som Miniøya har blitt arrangert siden 2010

Det var viktig at festivalen fremdeles var lokalisert sentralt i Oslo, og at Øyafestivalens identitet er lett gjenkjennelig til tross for flyttingen, forteller festivalen.

Per i dag er 80% av billettene solgt.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

