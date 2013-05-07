Øyafestivalen til Tøyenparken

Fra 2014 flytter Øyafestivalen fra Middelalderparken til Tøyen.

Det har tatt tid å finne et godt festivalområde for de åra vi må være borte fra Middelalderparken, som vi nesten føler er vår park, skriver festivalen i en pressemelding.

Nå er det klart at festivalen fra 2014 og i noen år framover vil skje i Tøyenparken og områdene rundt. Dette er samme sted som Miniøya har blitt arrangert siden 2010

Det var viktig at festivalen fremdeles var lokalisert sentralt i Oslo, og at Øyafestivalens identitet er lett gjenkjennelig til tross for flyttingen, forteller festivalen.

Per i dag er 80% av billettene solgt.