Øyafestivalen til Tøyenparken
Fra 2014 flytter Øyafestivalen fra Middelalderparken til Tøyen.
Det har tatt tid å finne et godt festivalområde for de åra vi må være borte fra Middelalderparken, som vi nesten føler er vår park, skriver festivalen i en pressemelding.
Nå er det klart at festivalen fra 2014 og i noen år framover vil skje i Tøyenparken og områdene rundt. Dette er samme sted som Miniøya har blitt arrangert siden 2010
#gallery-21 {
margin: auto;
}
#gallery-21 .gallery-item {
float: left;
margin-top: 10px;
text-align: center;
width: 33%;
}
#gallery-21 img {
border: 2px solid #cfcfcf;
}
#gallery-21 .gallery-caption {
margin-left: 0;
}
/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
Det var viktig at festivalen fremdeles var lokalisert sentralt i Oslo, og at Øyafestivalens identitet er lett gjenkjennelig til tross for flyttingen, forteller festivalen.
Per i dag er 80% av billettene solgt.