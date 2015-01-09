Oslo Musikkråd jobber for å få kartlagt lokaler i hele Oslo som brukes og som kan brukes. Ettersom vi har skrevet om nye lokaler på Kalbakken, og om Musikkrådets arbeid, har vi også på veien, notert følgende øvingslokaler i Oslo. Vet du om andre, så supplerer vi! Send i så tilfelle en e-post til ballade at ballade […]

Oversikt:

* AKKS på Grünerløkka

* Biermannsgården på Sagene

* Blitz i Pilestredet

* Dragsuget på Kalbakken

* Grünerløkka Lufthavn på Grünerløkka

* i Oslo Sentrum

* Marytown på Grønland

* Sagene samfunnshus på Sagene

* Town noiserom på Helsfyr

* Øveriet ved Alexander Kiellandsplass

* Øvingshotellet på Schous plass

* Øvingslokaler.no på Ulven og Alnabru

For ungdom:

* Fyrhuset Musikkverksted på Kalbakken

* Stovner Rockefabrikk på Stovner

Utover dette er det flere fritidsklubber/aktivitetshus for ungdom rundt i bydelene som har øvingstilbud til ungdom/skoleelever. Det har ikke lyktes oss å få oversikt over dem.



Musikkbinger

Kommunen kan søke Musikkutstyrsordningen om Musikkbinge.

Musikkbingen er ferdigbygde mobil øvingslokaler på 25 m2 . De leveres også som brakker ca 30 m2. Bingene er bygd som lydstudioer, og er godt ventilert og lydisolert. Kommunene betaler 200 000 kroner for en binge. Må plasseres i nærheten av toalettilgang



For kor, orkestre eller større grupper/ensembler, har vi funnet følgende utleielokaler:

* Sentralen (Sparebankstiftelsen) – Oslo sentrum

* Scenehuset i Bogstadveien 49 – Majorstua

Orkestre, kor og korps øver for øvrig rundt omkring i byens skoleaulaer og -gymsaler og i samfunnshus (som det ikke er så mange av i Oslo). Blant mye annet vil dette bli fanga opp av Oslo Musikkråds kartlegging.

Ellers er denne nettsiden et fint initiativ som tar mål av seg til å gi en oversikt over øvingsrom i hele Norge. Foreløpig ligger det lite om Oslo her.