Bransjen

Øvingslokaler

Publisert
09.01.2015
Skrevet av
Sidsel Skotland

Oslo Musikkråd jobber for å få kartlagt lokaler i hele Oslo som brukes og som kan brukes.

Ettersom vi har skrevet om nye lokaler på Kalbakken, og om Musikkrådets arbeid, har vi også på veien, notert følgende  øvingslokaler i Oslo.
Vet du om andre, så supplerer vi! Send i så tilfelle en e-post til ballade at ballade dot no.

Oversikt:
* AKKS på Grünerløkka
* Biermannsgården på Sagene
* Blitz i Pilestredet
* Dragsuget på Kalbakken
* Grünerløkka Lufthavn på Grünerløkka
* i Oslo Sentrum
* Marytown på Grønland
* Sagene samfunnshus på Sagene
* Town noiserom på Helsfyr
* Øveriet ved Alexander Kiellandsplass
* Øvingshotellet  på Schous plass
* Øvingslokaler.no på Ulven og Alnabru

For ungdom:
* Fyrhuset Musikkverksted på Kalbakken
* Stovner Rockefabrikk på Stovner
Utover dette er det flere fritidsklubber/aktivitetshus for ungdom rundt i bydelene som har øvingstilbud til ungdom/skoleelever. Det har ikke lyktes oss å få oversikt over dem.

Musikkbinger
Kommunen kan søke Musikkutstyrsordningen om Musikkbinge.
Musikkbingen er ferdigbygde mobil øvingslokaler på 25 m2 . De leveres også som brakker ca 30 m2. Bingene er bygd som lydstudioer, og er godt ventilert og lydisolert. Kommunene betaler 200 000 kroner for en binge. Må plasseres i nærheten av toalettilgang

For kor, orkestre eller større grupper/ensembler, har vi funnet følgende utleielokaler:
* Sentralen (Sparebankstiftelsen) – Oslo sentrum
* Scenehuset i Bogstadveien 49 – Majorstua
Orkestre, kor og korps øver for øvrig rundt omkring i byens skoleaulaer og -gymsaler og i samfunnshus (som det ikke er så mange av i Oslo). Blant mye annet vil dette bli fanga opp av Oslo Musikkråds kartlegging.
**

Ellers er denne nettsiden et fint initiativ som tar mål av seg til å gi en oversikt over øvingsrom i hele Norge. Foreløpig ligger det lite om Oslo her.

 

Øvingsrom på Øvingshotellet

– Kulturen blir skjøvet ut av sentrum

Oslo bygges ut i rekordfart, og kulturen blir skjøvet ut av bykjernen til fordel for boliger og kontorer. Men vi...

Dragsuget

Vil lage kulturby på Kalbakken

Med øvingssenteret Dragsuget håper daglig leder Stefan Skånseng på å få kunstnere og musikere litt ut av Oslo sentrum.

PøbelScene01

Satser 1,1 millioner på mer inkluderende musikkliv

Musikkbransjens rufsete rykte er ikke lenger hva det var. Assosiasjonen går gjerne til mørke konsertlokaler, betaling under bordet og utagerende...

Den kommende øvingsfabrikken på Holbergskaien Foto: Øvingslokaler i Bergen

En av Norges største øvingsfabrikker skal bygges i Bergen

Lokalet skal kunne huse rundt 1oo band.

Illustrasjonsfoto: Lakkegata Skolekorps Foto: Brodd Nesset

Skoler blir kulturhus

Mange av Oslos bydeler mangler fungerende kulturhus. Nye forskrifter skal gjøre skoler mer egnede til også være kulturarena.

Ulrika Bergroth Plur Foto:Privat

Frivillige musikkgrupper og lokallag må legge ned

Musikk i Skolen mottar ikke lenger Frifondmidler. – Kan ikke vise til medlemstall, sier Norsk musikkråd. Musikk i Skolen mener...

Natt og dag er over i gjen

Spikeren i kista for Natt & Dag

– Selvhøytidelige og lettkrenkede kjendiser trenger en gneldrete bølle som gir dem motstand, sier redaktøren, og håper andre tar over...

Steve Dobrogosz og Radka Toneff i 1982.

Ikoniske «Fairytales» i ny lyd

En av Norges første digitale innspillinger: – «Fairytales» har vært et teknologisk hinderløp som først nå er helt i mål.

Martha Møkkelgjerd

Martha Møkkelgjerd ny daglig leder for Kulturhuset Østre

Møklegjerd begynner i stillingen 15. juni i år.