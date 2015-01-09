Øvingslokaler
Oslo Musikkråd jobber for å få kartlagt lokaler i hele Oslo som brukes og som kan brukes.
Ettersom vi har skrevet om nye lokaler på Kalbakken, og om Musikkrådets arbeid, har vi også på veien, notert følgende øvingslokaler i Oslo.
Vet du om andre, så supplerer vi! Send i så tilfelle en e-post til ballade at ballade dot no.
Oversikt:
* AKKS på Grünerløkka
* Biermannsgården på Sagene
* Blitz i Pilestredet
* Dragsuget på Kalbakken
* Grünerløkka Lufthavn på Grünerløkka
* i Oslo Sentrum
* Marytown på Grønland
* Sagene samfunnshus på Sagene
* Town noiserom på Helsfyr
* Øveriet ved Alexander Kiellandsplass
* Øvingshotellet på Schous plass
* Øvingslokaler.no på Ulven og Alnabru
For ungdom:
* Fyrhuset Musikkverksted på Kalbakken
* Stovner Rockefabrikk på Stovner
Utover dette er det flere fritidsklubber/aktivitetshus for ungdom rundt i bydelene som har øvingstilbud til ungdom/skoleelever. Det har ikke lyktes oss å få oversikt over dem.
Musikkbinger
Kommunen kan søke Musikkutstyrsordningen om Musikkbinge.
Musikkbingen er ferdigbygde mobil øvingslokaler på 25 m2 . De leveres også som brakker ca 30 m2. Bingene er bygd som lydstudioer, og er godt ventilert og lydisolert. Kommunene betaler 200 000 kroner for en binge. Må plasseres i nærheten av toalettilgang
For kor, orkestre eller større grupper/ensembler, har vi funnet følgende utleielokaler:
* Sentralen (Sparebankstiftelsen) – Oslo sentrum
* Scenehuset i Bogstadveien 49 – Majorstua
Orkestre, kor og korps øver for øvrig rundt omkring i byens skoleaulaer og -gymsaler og i samfunnshus (som det ikke er så mange av i Oslo). Blant mye annet vil dette bli fanga opp av Oslo Musikkråds kartlegging.
Ellers er denne nettsiden et fint initiativ som tar mål av seg til å gi en oversikt over øvingsrom i hele Norge. Foreløpig ligger det lite om Oslo her.