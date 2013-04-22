Nytt styre i Norsk jazzforum

22.04.2013
- Red.

Kristin Danielsen er ny styreleder.

Kristin Danielsen ble valgt som ny styreleder i Norsk jazzforum under deres landsmøte i helgen.

Danielsen har bred bakgrunn fra kultur- og musikkfeltet. Hun er utdannet danser, og har vært administrativ leder for Black Box, prosjektleder i Visiting Arts i London og daglig leder av Ny Musikk hvor hun spilte en aktiv rolle i sammenslutningen Samstemt! Hun var ansatt som direktør i MIC Norsk musikkinformasjon fram til sammenslåingen med Music Export Norway høsten 2012.

— Det er en spennende kulturpolitisk tid. Kulturutredningen er en av de første tingene vi må ta tak i, sa Kristin Danielsen til landsmøtet.

Norsk jazzforums styre 2013 – 2015:
Styreleder: Kristin Danielsen (ny)
Nestleder: Bugge Wesseltoft

Styremedlemmer:
Nina Torske
Brynjar Rasmussen, (ny)
Bjørnar Vasenden
Susanna Wallumrød, (ny)
Anders Eriksson, (ny)
Maria Utsi, (ny)
Anders Lønne Grønseth

Vara:
Tollef Østvang, (ny)
Siri Gjære
Inger Haugan Aasland (ny)

