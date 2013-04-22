Nytt styre i Norsk jazzforum

Kristin Danielsen er ny styreleder.

Kristin Danielsen ble valgt som ny styreleder i Norsk jazzforum under deres landsmøte i helgen.

Danielsen har bred bakgrunn fra kultur- og musikkfeltet. Hun er utdannet danser, og har vært administrativ leder for Black Box, prosjektleder i Visiting Arts i London og daglig leder av Ny Musikk hvor hun spilte en aktiv rolle i sammenslutningen Samstemt! Hun var ansatt som direktør i MIC Norsk musikkinformasjon fram til sammenslåingen med Music Export Norway høsten 2012.

— Det er en spennende kulturpolitisk tid. Kulturutredningen er en av de første tingene vi må ta tak i, sa Kristin Danielsen til landsmøtet.

Norsk jazzforums styre 2013 – 2015:

Styreleder: Kristin Danielsen (ny)

Nestleder: Bugge Wesseltoft

Styremedlemmer:

Nina Torske

Brynjar Rasmussen, (ny)

Bjørnar Vasenden

Susanna Wallumrød, (ny)

Anders Eriksson, (ny)

Maria Utsi, (ny)

Anders Lønne Grønseth

Vara:

Tollef Østvang, (ny)

Siri Gjære

Inger Haugan Aasland (ny)