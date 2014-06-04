Bransjen

Nytt bransjefag i Bergen

Publisert
04.06.2014
Skrevet av
- Red.

I samarbeid med Brak tilbyr Høgskolen i Bergen fra høsten faget Bedriftsutvikling og forretningsforståelse for kulturnæringen.

Målgruppen for faget er personer som allerede har en fot innenfor musikkbransjen eller en annen kreativ næring og målet er å gi studentene økt kunnskap om hvordan man profesjonaliserer sin virksomhet og orienterer seg i markedet.

— Mange som jobber innen musikkbransjen har veldig mye kompetanse, uten at denne nødvendigvis kommer fra å sitte på skolebenken. Gjennom fag som dette får aktørene mulighet til å formalisere og bygge videre på kunnskapen de allerede har opparbeidet seg, sier daglig leder i Brak, Karen Sofie Sørensen, i en pressemelding.

Faget gir grunnleggende faglig forståelse som gjør aktører i kulturlivet bedre rustet til å utarbeide forretningsplaner, skrive søknader, skaffe samarbeidspartnere, lage budsjett, levere regnskap og legge planer for hvordan de skal nå sine kunder.

Faget består at til sammen 60 undervisningstimer, fordelt over fire samlinger på to ukedager. Det er organisert i fire hovedtema:
— Forretningsplanlegging og prosjektplanlegging – med fokus på tema som markedsføring, sosiale medier og immaterielle rettigheter (IPR)
— Regnskapsforståelse – blant annet med fokus på hvordan lese regnskap og innføring i kalkyler
— Praktisk økonomi – fokus på tema som skatterett, selskapsformer og hvordan drive en bedrift
— Avtalerett og forhandling – hva man må tenke på når man gjør avtaler i en bedrift generelt og i kulturnæringene spesielt.

Mer informasjon på Braks hjemmesider.

Flere saker

Tjøgersen med team SPELLEMANN RØDLØPER

Samtidsmusikken tok rommet under Spellemann

Rørende og berørende anerkjennelser under Spellemann torsdag kveld, med Hedersprisen til Maj Britt Andersen og tildelinger i flere klasser til...

Konsert med Marius Ziska på G! Festival i

Færøyene: Små øyer, store ambisjoner – og en dør på vidt gap

Hvordan øyriket i vest, med under 55 000 innbyggere, bygger musikkbransje, identitet og eksport. Med hjelp fra to nordmenn.

Runa Strindin og Vicky Mikalsen fra Midgardsblot metalfestival tror lavmælt metall kan åpne flere øyne for sjangerens kvaliteter, bare desibelbegrensningen ikke varer for lenge.

Konsertbegrensninger i virusets tid

Det er fullt mulig å arrangere konserter, praktisere smittevern og tjene penger, bare bandet er lite, publikum oppfører seg og...