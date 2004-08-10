Norske designere dominerer internasjonal musikk-designbok

«SONIC ­ Visuals for Music» er en ny, internasjonal bok om platecovere, plakater og visualisering av musikk. 52 av bokens 340 sider har arbeider av norske designere. Halvparten av de norske arbeidene er det Oslo Collective ved Martin Kvamme og Halvor Bodin som står bak. – I en tid hvor nedlastning av musikk fra nettet ekspanderer kraftig, blir det desto viktigere å gi folk som velger å kjøpe musikk på «gamlemåten» noe ekstra, sier Martin Kvamme selv.

Hvordan ser din favorittmusikk ut? Hvordan visualisere rå energi eller lavmælt elektronica? Hvordan lage en pakning som fungerer optimalt? «SONIC» er en innbundet samling av kontemporære eksempler på platecovere, plakater og annet materiell for indie-musikk, pop, alternativ rock og elektronica, utgitt på Die Gestalten Verlag i Berlin.

— En engasjerende pakning er blitt avgjørende for musikkinteresserte sitt kjøpsvalg av musikk i tradisjonell form som CD og vinyl. Dagens stagnerende musikkindustri er mer enn noensinne avhengig av effektivt designet visualisering i form av covere og troverdig artistprofilering, sier de norske designerne Martin Kvamme og Halvor Bodin i en pressemleding.

— «SONIC er en inspirasjonsbok for musikkbransjen og grafiske designere, illustratører og fotografer som jobber med musikkprofilering. SONIC er også for den gjengse festivaldeltaker og andre som er interessert i intelligent, samtidig popkultur, heter det videre.

Martin Kvamme er representert med følgende artister i boken: Fantômas, Tomahawk, Melvins, Sigur Ros, Magnet, Ween, Lamb, CoStar, Satyricon, Gluecifer, Kaada, Ricochets. De tre sistnevnte spiller nå på Øyafestivalen. Kvamme er også aktuell med design av de kommende platene til Øya-artistene Savoy og National Bank.

Halvor Bodin har med arbeider for Earth, Satyricon og Thorns i «SONIC».

Martin Kvamme slår gjerne et slag for den gode design, og uttaler i den forbindelse:

— I en tid hvor nedlastning (lovlig og ulovlig) av musikk fra nettet ekspanderer kraftig, blir det desto viktigere å gi folk som velger å kjøpe musikk på «gamlemåten» noe ekstra. Et godt album-omslag kan i beste fall påvirke oppfattelsen av musikken og gi en større lytteropplevelse.

— «SONIC» presenterer over tusen arbeider som hovedsaklig er gjort for små labels hvor kjærligheten til musikk og nødvendigheten av visuell eksperimentering veier tyngre enn musikk-industriell avkastning, supplerer Halvor Bodin.- Det er i dette området visuelt-kulturelle memer skapes med størst energi.

Andre norske designere i boken er Rune Mortensen, Erik Johan Worsøe Eriksen (Play/Union), Kim Hiorthøy og Kjell Ekhorn (Ekhornforss/Non Format).

Designere fra hele Europa, Japan og USA er representert; f.eks. Dirk Rudolph, Fellow Designers, Red, Insect, Martin Woodtli, EH? > Equestionmark, Stylorouge, Burnfield, Big Active, Büro Destruct, A. Lorenz, Carlos Segura, Karlssonwilker, Sweden, Tsuyoshi Kusano, Dennis Tyfus, Foetus og Mongrel.

Die Gestalten Verlag er det av de mest aktive forlagene i verden når det gjelder grafisk design, og har blant annet tidligere gitt ut Kim Hiorthøys bok «Tree Weekend». De distribuerer også Bleed sin aktuelle nordiske student-designbok «Nordic Youngblood».