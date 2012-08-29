Bransjen

Nidingr til Indie Recordings

29.08.2012
- Red.

Slår følge med Kvelertak, Satyricon, Enslaved, Shining.

Nidingr består av nåværende og tidligere medlemmer fra band som Mayhem, Gorgoroth, DHG, 1349 og God Seed.

Bandet har to album på samvittigheten. «Wolf Father» (2005) med Hellhammer fra Mayhem på trommer, og ”Sorrow Infinite and Darkness» som er Nidingr’s siste album fra 2010.

— Nidingr ser frem til å jobbe med en stor label på norsk jord, endelig skal vi få skikkelig backup fra et anstendig platteselskap. Vi er sikker på at Indie Recordings er labelen vi trenger for å komme oss ut til massene og opp til neste nivå, uttaler bandet i forbindelse med signeringen.

Relaterte saker

Maciek Ofstad (t.v.) og Erlend Hjelvik fra Kvelertak med et godt tak rundt manager Martha Lyse.

Krafttak for Kvelertak

– Det er viktig å vise apparatet bandet har rundt seg, sier Kvelertaks manager Martha Lyse. Hun var med bandet...

Aslak Hartberg

Saboterer for seg sjølv

– Å blande sjangrar er ikkje så veldig smart, meiner Aslak Hartberg, som viser fram eit heilt nytt prosjekt på...

Flere saker

Midgardkonkurransens komponistpris

Midgard komposisjonspris for første gang til to vinnere

Midgard komposisjonspris 2022 for solo klassisk gitar ble delt ut denne uka, og gikk for første gang til to vinnere:...

Skjermbilde fra Gåtes video Svik.

Ballade video LXV: Erotisk urkraft

Ny helg, nye musikkvideoer. Sterke og solide bidrag fra Gåte, Ingrid Jasmin, Hanna Børseth Rønningen, KitFai, Vestamaran og Sondre Lerche....

BALLADE DESIGN SVART5 dc8a8ac2b1

Dagen de går i svart

I solidaritet med Black Lives Matter-kampanjen går store deler av musikkbransjen i svart i dag.